Вт, 26.03.2019
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5 комбинаций продуктов, которые плохо усваиваются
Нездоровое сочетание

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ФОТО: Flickr/by sebilden

Здоровое питание - это не только выбор полезных продуктов, но и правильное их употребление. Неподходящее сочетание пищевых компонентов сводит на нет пользу даже самых качественных продуктов, предупреждают эксперты.

Специалисты в области питания назвали комбинации продуктов, которые плохо усваиваются, а следовательно, их нужно избегать в своем меню.

Кофе и ржаной хлеб. Диетологи отмечают, что кофеин в такой комбинации не даст усвоиться полезным веществам из хлеба в организме - лучше употреблять их отдельно.

Сэндвич с жареным сыром. Многие балуют себя таким завтраком, но специалисты утверждают: данное блюдо плохо усваивается. По их словам, из этой комбинации в желудке окажется переваренным только белок (сыр).

Крахмал из сэндвича, будучи непереваренным, может поспособствовать образованию потенциально токсичных для организма веществ.

Омлет с беконом и сыром. Это блюдо сочетает в себе сразу несколько видов белковой пищи - для нормального усвоения слишком много. Вместо такого варианта тяжелого завтрака лучше ограничиться просто омлетом с зеленью.

Макароны и помидоры. Казалось бы, паста и томаты - классика жанра итальянской кухни. Но ученые указывают на то, что

помидоры плохо сочетаются с крахмалистой пищей из-за содержания целого букета кислот, препятствующих усвоению крахмалов.

Если к макаронам с томатами добавить еще и сыр, пищеварение почти наверняка окажется нарушенным, пишет МедикФорум.

Каши или хлеб с вареньем. Содержащийся в варенье сахар в сочетании с белками и крахмалом (компоненты хлеба и каш) легко вызывает в желудке брожение. Если в ЖКТ присутствуют и другие продукты, последствия бродильного процесса могут оказаться непредсказуемыми.

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