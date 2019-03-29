Пропаганда в действии: Как Лаурис Рейникс вдруг стал "фашистом и русофобом"

История о том, как музыканта Лауриса Рейникса окрестили русофобом и нацистом

"Какие три самые невинные вещи в мире? Щенки, котята и… ну как для меня — Лаурис Рейникс. Творец. Поёт долгие годы. Никого не трогает. Божий одуванчик. Но — нет!", - начинает свой рассказ журналист Мартиньш Даугулис.

Как стать русофобом, ненавистником русского и нацистом в глазах российских СМИ? Очень просто! Недавно внимание российских СМИ и интернет-троллей привлёк певец Лаурис Рейникс.

"Меня обзывают фашистом, русофобом, нацистом", - рассказал он.

История началась с того, что во время полета из Стамбула в Ригу авиакомпанией Turkish Airlines он опубликовал пост, в котором раскритиковал знания языков стюардов.

"Уважаемые Turkish Airlines, скажите своим стюардам, что Letonya на турецком — LATVIA. И после посадки "Bye, bye & до свидания" надо заменить на "Bye, bye & Uzredzēšanos!""

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Продолжение саги Rīgas Satiksme

Помните, депутат Рижской думы Сандрис Бергманис, он же бывший консультант Rīgas Satiksme, обещал рассказать о своих консультациях? На этот раз своё обещание он сдержал.

Он рассказал, что повышал мотивацию работников — брал у них интервью, участвовал в разработке опросов о товарах строительных материалов, давал рекомендации оргкомитету спортивных игр… И ещё в том же духе.

За эти "консультации" в 2017 году он получил 14 500 евро. Бергманис подчеркнул — из этой суммы он ещё и налоги заплатил!

Подробнее об этом можно узнать из видео!

Несправедливые часы

Один закон – равные сверхурочные часы для всех, кроме медиков, которые годами латали проблему нехватки коллег своими силами, просто работая больше часов. И продолжают это делать до сих пор.

Что сделано для того, чтобы нехватка медиков не чувствовалась бы так сильно?

Закон о труде не позволяет работать больше, чем 8 сверхурочных часов в неделю. Чтобы после решения Конституционного суда при нехватке финансирования и самих медиков все-таки обеспечить доступность услуг здравоохранения, Сейм в конце прошлого года, в срочном порядке внеся изменение в Закон о медицине, постановил, что медики станут исключением и смогут работать в два раза больше сверхурочных часов – 16 в неделю.