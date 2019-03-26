Видео: Баскетболист НБА получил двойной перелом ноги после неудачного падения

24-летний босниец упал в результате борьбы под кольцом в середине второго овертайма и сломал левую ногу. Нуркич покинул площадку на носилках.

Врачи диагностировали у спортсмена открытые переломы большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. Пока неизвестно, когда спортсмен сможет вернуться в строй, но сезон для боснийца закончен точно.