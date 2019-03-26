Вт, 26.03.2019
В 19 лет австралийская модель и легкоатлетка Эми Пейкович готовилась к Олимпийским играм, как вдруг внезапно узнала, что у неё обнаружили опухоль головного мозга... Русский TVNET

Видео: Баскетболист НБА получил двойной перелом ноги после неудачного падения

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: скриншот с youtube.com

Баскетболист клуба Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) "Портлент Трэйл Блэйзерс" Юсуф Нуркич получил тяжёлую травму в матче регулярного чемпионата против "Бруклин Нетс".

24-летний босниец упал в результате борьбы под кольцом в середине второго овертайма и сломал левую ногу. Нуркич покинул площадку на носилках.

Врачи диагностировали у спортсмена открытые переломы большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. Пока неизвестно, когда спортсмен сможет вернуться в строй, но сезон для боснийца закончен точно.

Матч "Портленда" и "Бруклина" завершился победой первых со счётом 148:144. Благодаря этой победе команда Нуркича гарантировала себе участие в плей-офф.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ