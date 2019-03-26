Видео: Баскетболист НБА получил двойной перелом ноги после неудачного падения

Баскетболист клуба Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) "Портлент Трэйл Блэйзерс" Юсуф Нуркич получил тяжёлую травму в матче регулярного чемпионата против "Бруклин Нетс".
24-летний босниец упал в результате борьбы под кольцом в середине второго овертайма и сломал левую ногу. Нуркич покинул площадку на носилках.
Врачи диагностировали у спортсмена открытые переломы большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. Пока неизвестно, когда спортсмен сможет вернуться в строй, но сезон для боснийца закончен точно.
Матч "Портленда" и "Бруклина" завершился победой первых со счётом 148:144. Благодаря этой победе команда Нуркича гарантировала себе участие в плей-офф.