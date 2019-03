Огненный смерч в тоннеле: итальянские автомобилисты едва спаслись

View this post on Instagram

Un incendio sta devastando le alture di Cogoleto. Il mio paese 😭 Il panico, case evacuate e un vento impressionante. HELP 😢 #AIUTO #INCENDIO #COGOLETO #PANICO #PAURA È terribile il rumore della devastazione del fuoco che brucia qualsiasi cosa. L'odore opprimente che non si fa respirare. Gli occhi devastati dalla fuliggine. I tizzoni che volano durante le esplosioni e le bruciano qualsiasi cosa sfiorino . Che ansiaaaa