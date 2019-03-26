Лесбиянки, секс, флирт с тренером: украинская футболистка дала откровенное интервью

Футзалистка сборной Украины Юлия Форсюк стала гостьей очередного выпуска на YouTube-канале "ТРЕНДЕЦ".
В ходе интервью Форсюк были заданы разной сложности вопросы. Например, девушку спросили, часто ли в женском футболе ей приходилось сталкиваться с лесбиянками.
"Я играла и играю в одной команде с лесбиянками. В женском футзале, особенно в Европе - это норма. Даже меня ставили перед фактом, что я должна уважать эти отношения и не показывать негативное отношение, потому что девочки обижаются".
По словам Форсюк, в европейских командах это явление очень частое и в команде, как правило, только одна или две девочки не лесбиянки. Украинская спортсменка сказала, что в Европе это происходит в более открытой форме. В Украине подобное также встречается, но футболистки редко это афишируют.
В интервью также зашла речь о тренерах мужчинах, которые тренируют девочек-футболисток. По словам Форсюк, то что тренер является мужем, любовником или просто флиртует со своей подопечной - это тоже довольно частое явление.
Форсюк отметила, что когда тренера и футболистку связывают любовные отношения, то на тренировках обычно всё происходит по двум сценариям - или он ей делает поблажки и этим вызывает ревность у остальных, или наоборот, даёт дополнительные нагрузки и заставляет больше работать.
YouTube-канал "ТРЕНДЕЦ" показывает внутренний мир спорта, тренировки, а также задаёт "непопулярные вопросы". Так, например, Форсюк спросили, как девушки играют в футбол во время месячных, а также мешает ли им большая грудь и секс перед матчем. Хорошее интервью. Узнаете много нового!