Лесбиянки, секс, флирт с тренером: украинская футболистка дала откровенное интервью

В ходе интервью Форсюк были заданы разной сложности вопросы. Например, девушку спросили, часто ли в женском футболе ей приходилось сталкиваться с лесбиянками.

"Я играла и играю в одной команде с лесбиянками. В женском футзале, особенно в Европе - это норма. Даже меня ставили перед фактом, что я должна уважать эти отношения и не показывать негативное отношение, потому что девочки обижаются".

По словам Форсюк, в европейских командах это явление очень частое и в команде, как правило, только одна или две девочки не лесбиянки. Украинская спортсменка сказала, что в Европе это происходит в более открытой форме. В Украине подобное также встречается, но футболистки редко это афишируют.

В интервью также зашла речь о тренерах мужчинах, которые тренируют девочек-футболисток. По словам Форсюк, то что тренер является мужем, любовником или просто флиртует со своей подопечной - это тоже довольно частое явление.

Форсюк отметила, что когда тренера и футболистку связывают любовные отношения, то на тренировках обычно всё происходит по двум сценариям - или он ей делает поблажки и этим вызывает ревность у остальных, или наоборот, даёт дополнительные нагрузки и заставляет больше работать.