Как предотвратить катастрофу в медицине?

ФОТО: Re:baltica

ФОТО: Re:baltica

На самом деле, если бы должность медсестер занимали бы все, кто имеет на это право, в ближайшее, по крайней мере, время вовсе не пришлось бы говорить о их недостатке. Кроме работающих в данное время медсестер еще примерно 4000 человек уже сейчас имеют право исполнять эти обязанности как профессионалы.

Минздрав запланировало повышать зарплату медиков в больницах еще в течение, как минимум, следующих двух лет, и в 2021-м году зарплаты должны достигнуть 2672 евро перед уплатой налогов для врачей, 1603 евро — для медсестер, 1069 евро — для помощников медсестер. Правда, обещания не всех убеждают, к тому же многие медики на своем опыте убедились, что на практике повышение зарплаты может быть и меньше.

"Когда мы спрашиваем, какую зарплату вам надо было бы, наш "золотой фонд" отвечает – нам надо бы 700 [евро] на руки. Когда приходит молодой специалист – это минимум 1200 [евро] на руки",– разницу в понимании поколений о достойной зарплате раскрывает директор Восточной больницы Инесе Будзила. Если больница не может удовлетворить требования молодых медиков, они уезжают.

"Если раньше существовал языковой барьер, то сейчас диплом об образовании такой, что они – айда, могут податься в мир".

Подмога из-за границы

Если наши уезжают, могут ли пустоту заполнить иностранные медики? Интерес работать в Латвии был бы у специалистов из таких стран, как Украина, Белоруссия и Россия, где зарплаты врачей и медсестер еще ниже.

Профессиональные организации заметили, что интерес есть, но есть и преграды. Язык, который медики должны знать на высшем уровне, – одна из них. Еще один барьер – признание полученного за рубежом образования. Так как образовательные программы в каждой стране разные, нередко в Латвии не признают квалификацию, полученную за пределами Евросоюза.

За последние 5 лет признать квалификацию в Латвии попросили 15 медсестер из России, Белоруссии, Узбекистана и Украины, но получили лишь две – обе получили образование до 1991-го года, когда оно соответствовало полученному в Латвии.

И среди врачей тоже признано образование лишь у незначительной части из всех желающих. В 2016-м году документы подал 21 врач, в 2017-м году – 11, а в прошлом году – 16, главным образом, это были врачи из России, также из Белоруссии, Украины, Азербайджана и других стран. Но процедуру проверки квалификации за последние два года прошли лишь 9 претендентов, рассказывают в обществе врачей. К тому же, не смотря на опыт в своей стране, они не считаются полноценными врачами – им необходимо работать под присмотром сертифицированного врача.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле соглашается – о двустороннем признании образования и критериях стоит дискутировать, потому что без дополнительных сил из других стран вряд ли сможем обойтись.