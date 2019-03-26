Слабое место каждого знака Зодиака

Напротив, зная свои минусы, можно направить все усилия на то, чтобы превратить слабости в самые настоящие достоинства. Какие же слабые места имеются у представителей разных знаков Зодиака, и что можно сделать для их устранения?

Овен

Овны слишком горячи и самонадеянны, что очень мешает им в повседневной жизни. Активные представители этого знака не боятся брать на себя ответственность, но что еще важнее - это целеустремленные личности, которые не стоят на месте и всегда ищут пути развития.

Они бы могли достигать самых высоких целей, если бы научились слушать мудрых людей и не отвергать дельные советы, которые дают знающие люди.

Более того, Овнам не мешало бы научиться сдерживать свои порывы и думать о последствиях, прежде чем бросаться "грудью на амбразуру".

Телец

Тельцов отличает медлительность. Этим людям требуется время на раскачку, им надо все обдумать и взвесить, прежде чем принять решение и начать действовать. Вот только к этому времени цели, поставленной Тельцом, достигает уже кто-то другой, а этот человек остается не у дел. Но и это не самая большая проблема. Тельцы - слишком мнительные создания и думают о себе хуже, чем они есть на самом деле.

Подопечные Венеры вечно сомневаются в своих силах и способностях, хотя их потенциал достаточно высок для достижения самых грандиозных целей.

Близнецы

Активных и контактных Близнецов губит то, что они очень неорганизованны. Эти люди совершенно не умеют расставлять приоритеты и любят откладывать дела в долгий ящик, тогда когда ими нужно заниматься здесь и сейчас. Более того, представители стихии Воздуха постоянно норовят избежать ответственности и переложить ее на других.

Окружающие знают об этих проблемах Близнецов, а потому не слишком доверяют им, когда дело касается действительно серьезных вещей.

В общем, став серьезнее, ответственнее и организованнее, эти люди могли бы обрести массу преимуществ.

Рак

Уязвимым местом Раков является низкая самооценка. Эти люди могут считать, что они недостойны любимого человека, не выдержат конкуренции с коллегами или не впишутся в компанию друзей. Раки очень страдают из-за таких уничижительных мыслей, хоть и стараются не показывать этого. К тому же

представители данного знака - известные паникеры. Все новое и неизведанное вызывает у них страх и приступ паники, что также не добавляет им успешности в жизни.

На деле же Раку достаточно поверить в себя и стать более смелым, тогда и жизнь покажется ему радостнее.

Лев