Слабое место каждого знака Зодиака
У каждого человека есть как сильные, так и слабые стороны. Сильные качества принято выставлять напоказ, гордиться ими, тогда как о своих слабостях люди предпочитают молчать. Но ведь умалчивая имеющиеся проблемы, невозможно повышать собственный уровень и двигаться к своей мечте!
Напротив, зная свои минусы, можно направить все усилия на то, чтобы превратить слабости в самые настоящие достоинства. Какие же слабые места имеются у представителей разных знаков Зодиака, и что можно сделать для их устранения?
Овен
Овны слишком горячи и самонадеянны, что очень мешает им в повседневной жизни. Активные представители этого знака не боятся брать на себя ответственность, но что еще важнее - это целеустремленные личности, которые не стоят на месте и всегда ищут пути развития.
Они бы могли достигать самых высоких целей, если бы научились слушать мудрых людей и не отвергать дельные советы, которые дают знающие люди.
Более того, Овнам не мешало бы научиться сдерживать свои порывы и думать о последствиях, прежде чем бросаться "грудью на амбразуру".
Телец
Тельцов отличает медлительность. Этим людям требуется время на раскачку, им надо все обдумать и взвесить, прежде чем принять решение и начать действовать. Вот только к этому времени цели, поставленной Тельцом, достигает уже кто-то другой, а этот человек остается не у дел. Но и это не самая большая проблема. Тельцы - слишком мнительные создания и думают о себе хуже, чем они есть на самом деле.
Подопечные Венеры вечно сомневаются в своих силах и способностях, хотя их потенциал достаточно высок для достижения самых грандиозных целей.
Близнецы
Активных и контактных Близнецов губит то, что они очень неорганизованны. Эти люди совершенно не умеют расставлять приоритеты и любят откладывать дела в долгий ящик, тогда когда ими нужно заниматься здесь и сейчас. Более того, представители стихии Воздуха постоянно норовят избежать ответственности и переложить ее на других.
Окружающие знают об этих проблемах Близнецов, а потому не слишком доверяют им, когда дело касается действительно серьезных вещей.
В общем, став серьезнее, ответственнее и организованнее, эти люди могли бы обрести массу преимуществ.
Рак
Уязвимым местом Раков является низкая самооценка. Эти люди могут считать, что они недостойны любимого человека, не выдержат конкуренции с коллегами или не впишутся в компанию друзей. Раки очень страдают из-за таких уничижительных мыслей, хоть и стараются не показывать этого. К тому же
представители данного знака - известные паникеры. Все новое и неизведанное вызывает у них страх и приступ паники, что также не добавляет им успешности в жизни.
На деле же Раку достаточно поверить в себя и стать более смелым, тогда и жизнь покажется ему радостнее.
Лев
Каждого человека можно обвинить в эгоизме, но Львы выставляют свой эгоизм напоказ. Этим людям нужно только самое лучшее, и плевать, как при этом чувствуют себя окружающие. Очевидно, что уверенность в своей уникальности отталкивает от Львов настоящих друзей и практически исключает полезные знакомства. Но есть у Львов и другая проблема.
Эти люди - настоящие самовлюбленные гордецы. Они вполне серьезно считают себя лучше других, а потому могут позволить резкие и оскорбительные высказывания в адрес других.
Но если Льву своевременно дать отпор, этот человек осознает, что был неправ, и даже попросит прощения.
Дева
Девы - идеалисты, которые знают, как сделать этот мир лучше. Вот только улучшая мир вокруг себя день за днем, подопечные Меркурия не забывают критиковать всех вокруг. В окружающих Девам не нравится буквально все: вкус, стиль жизни, отношение к работе и к детям.
Они готовы учить жизни буквально всех вокруг, вот только люди, зная о такой особенности характера Дев, стараются обходить этих представителей стихии Земли стороной.
К слабым местам Дев можно отнести и то, что они трудоголики, которые совершенно забывают об отдыхе, за что в старости неизменно расплачиваются.
Весы
Весы слишком добрые и наивные, и в этом их главная слабость. Обвести таких людей вокруг пальца ничего не стоит. Об этом прекрасно знают мошенники различных мастей, которые частенько пользуются доверчивостью Весов. А еще представители стихии Воздуха постоянно сомневаются перед тем, как принять то или иное решение. Эти метания не добавляют авторитета Весам, да к тому же мешают им добиваться успеха в жизни. Наконец,
желание избегать конфликтов толкает представителей этого знака на замалчивание проблем, которые растут, словно снежный ком, и однажды больно бьют по ним самим.
Скорпион
Скорпион слишком агрессивный и мстительный знак, что является слабостью этого человека. Он болезненно воспринимает критику и совершенно не терпит агрессии в свою сторону. В ответ Скорпион начнет мстить, причем желание мести захватывает этого человека с головой, лишая сна и мешая развитию.
Управляемые кровавым Марсом личности и сами осознают, что это их недостаток, но ничего поделать со своей агрессией не могут. А еще Скорпионы болезненно ревнивы
и во всем пытаются разглядеть измену. Возможно, такое поведение - желание скрыть свою слабость.
Стрелец
Импульсивность Стрельцов можно назвать главной их слабостью. Желая во всем преуспеть, шустрые представители Юпитера берутся за самые сомнительные дела, не просчитав последствий. В итоге Стрельцы нередко попадают в плохие истории, отчего немало страдают. Хочется пожелать им больше выдержки и терпения, а еще - научиться анализировать ситуацию перед тем, как начинать действовать.
Еще одним изъяном Стрельцов является тот факт, что эти инфантильные личности совершенно не учатся на своих ошибках, раз за разом наступая на одни и те же грабли.
И с этим, кажется, ничего поделать нельзя.
Козерог
Козероги - замкнутые и недоверчивые личности, что создает им немало проблем в жизни. Из-за такой особенности характера Козероги лишают себя столь необходимой поддержки и не имеют нужных для развития связей. Зато они работают сами, причем трудятся не покладая рук. Но и это сомнительный повод для гордости, ведь
в желании заработать на безбедную жизнь Козероги забывают об отдыхе и развлечениях, превращая свою жизнь в тяжкое существование.
Неудивительно, что представители стихии Земли чаще не удовлетворены тем, как складывается их жизнь. Этим людям нужно стать более открытыми и научиться радоваться тому, что имеют.
Водолей
Максималисты по жизни, Водолеи очень категорично воспринимают этот мир, не признавая полумер. Людей, которые не соответствуют их представлениям об идеальном мире, Водолеи просто вычеркивают из своей жизни. Вот только их логика в итоге приходит к пониманию, что подопечные Урана одиноки в этом мире. Осознав это, Водолеи замыкаются в себе, теряя друзей, нужные связи и прежние цели в жизни.
Представители данного знака, которые приходят в этот мир с целью помочь всему человечеству, в итоге разочаровываются в нем и отгораживаются от людей.
Непонятость окружающим миром и становится их главным недостатком.
Рыбы
Рыбы чрезвычайно талантливы и могли бы сделать свою жизнь такой, как представляют себе ее в самых дивных фантазиях. Но их губит слабая воля, неверие в себя и привычка плыть по течению. Такое многообразие слабостей в одном знаке встречается редко. Но
Рыбы неплохо адаптируются к этому состоянию и даже получают удовольствие, когда впадают в меланхолию или жалуются на судьбу. Вот только счастья им это не приносит.
Таким людям нужно попробовать взять ответственность за судьбу в свои руки. Возможно, они войдут во вкус и станут поистине счастливыми.
Подготовлено по материалам Клубер.