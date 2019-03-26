Эстонцы стали меньше ездить в Латвию за алкоголем, но покупают при этом больше

Если в 2017 году за счет совершенных в Латвии покупок потребление абсолютного алкоголя возросло на 2 литра, то в 2018 году - на 2,5 литра, сообщил институт.

Число людей, покупавших алкоголь в Латвии, за год выросло с 21 до 25%, но доля людей, специально отправившихся за алкоголем, сократилась с 18 до 14%. Кроме того, люди в прошлом году покупали в Латвии существенно больше продуктов питания, топлива, одежды и прочих товаров.

В среднем покупавший алкоголь в Латвии человек купил в прошлом году товаров на 648 евро в год, в том числе алкоголя на 329 евро. Люди, специально отправившиеся в Латвию за алкоголем, купили товаров на 1097 евро в год.

Директор Института конъюнктуры Марье Йосинг назвала стабилизацию доли покупателей алкогольных напитков логичным ходом дел. По ее словам, покупка алкоголя в Латвии утратила новизну, поэтому люди покупают за один раз больше алкоголя и привозят его и другим желающим - это подтверждается и тем, что 71% респондентов опроса знаком с кем-то, кто ездит в Латвию за алкоголем.

Доля людей, покупающих алкоголь для знакомых, выросла до 48% специально ездивших за алкоголем, а в позапрошлом году она составляла 37%. На 4 процентных пункта выросла доля людей, которые привозили алкоголь на перепродажу.

"Нормальная трансграничная торговля - это не проблема, она скорее поощряет конкуренцию и покупательную способность потребителей. Покупки акцизных товаров в другом государстве в крупных объемах не являются нормальной ситуацией и с ними нельзя мириться. Невозможно ликвидировать приграничную торговлю, но ее можно сократить с помощью разных действий, цены являются в этом плане важнейшим фактором", - сказала Йосинг.

Она отметила, что снижение акцизных налогов должно сопровождаться анализом и обнародованием показателей розничной маржи, поскольку акцизы являются всего одной частью ценообразования.

По словам заведующего отделом формирования политики и права торгово-промышленной палаты Эстонии Марко Удраса, наряду с поступлениями акциза на алкоголь нужно также уделять внимание налогу с оборота, не поступающему с других товаров и услуг, которые все чаще покупают в Латвии.

Институт конъюнктуры три года проводит исследование, оценивающее объем приграничной торговли с Латвией. Источники исследования - анализ акцизных поступлений в Эстонии и Латвии, наблюдения за розничными ценами в Эстонии и Латвии, проведенные экспертами интервью с производителями и розничными торговцами, опросы населения и анализ данных налогово-таможенного департамента.