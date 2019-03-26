Жданок начала сбор подписей в защиту памятника Победы

По мнению Жданок, сейчас в публичном пространстве все громче звучат призывы снести памятники борцам с нацизмом. Она считает, что эти призывы способствуют расколу общества и угрожают единству Европы в ее чествовании борцов с нацизмом.

"Латвия должна быть едина с остальной Европой и гарантировать законом сохранение памятников победителям нацизма", - пишет она.

Жданок призывает Сейм разработать закон о защите памятников и мемориалов и включить в него раздел о сохранении памятников победителям нацизма.

"Такие памятники установлены во всех районах Латвии. В закон следует включить список охраняемых памятников борцам с нацизмом.

Во главе списка должен быть памятник освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге", - считает Жданок.

По ее мнению, сохранение и достойное содержание памятников борцам антигитлеровской коалиции, разгромившим нацистов Европы и выгнавшим их из Латвии, является одним из условий того, чтобы мировая война и нацистские преступления никогда не повторились.

Галерея: Мероприятия организации 9.may.lv в парке Победы

"Оккупировав Латвию в 1941 году, немецко-фашистский режим приступил к уничтожению отдельных групп людей и планировал другие преступления, в случае реализации которых ставилось бы под угрозу выживание народов Латвии.

Разгром нацизма дорого стоил человечеству, отняв несколько миллионов жизней. Охрана и содержание установленных во всех уголках Латвии памятников победителям нацизма будут способствовать единству общества", - в подписи к инициативе отметила Жданок.

Напомним, ранее на портале общественных инициатив Manabalss.lv было собрано более 10 000 подписей за демонтаж памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Сбор подписей был начат в 2017 году Угисом Полисом, который напоминает, что памятник был открыт в 1985 году, в период советской оккупации Латвии.

Полис обеспокоен тем, что один из символов, напоминающих народу о страданиях в годы советской оккупации, до сих пор находится в Риге.

В этом году число подписавшихся после озвучивания планов по восстановлению парка стоимостью в несколько миллионов начало увеличиваться.

"В наши дни памятник Победы давно уже не является местом памяти советских ветеранов, а превратился в место проведения политического мероприятия 9 мая, которое спонсируется Кремлем", - указал автор инициативы.

Он считает, что памятник Победы "стал символом всех зверств, которые советская власть за 51 год учинила в Латвии". То, что он еще стоит в столице - это "плевок в лицо всем латышам и латышским воинам, которые отдали свои жизни за то, чтобы Латвия была свободна от оккупантов".

Полис считает, что демонтировать памятник нужно за государственные средства.

Он напомнил, что ранее аналогичная инициатива о демонтаже памятника Победы была отклонена мандатной комиссией Сейма, так как договор между Латвией и Россией предусматривает взаимное сохранение мемориальных объектов и мест массовых захоронений.