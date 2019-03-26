Возлюбленная Кивичса не скрыла переживаний из-за результата теста на беременность

В новом выпуске популярного шоу парочка выяснила результаты теста на беременность. Реакция у обоих была разной. Какой? Смотрите на видео!

Напомним, пара заявила о своих отношениях в конце прошлого года - Кивичс на тот момент еще не был разведен с матерью своих детей Мадарой, однако начал совместную жизнь с Лиене.

С самого начала отношений горячая парочка активно делится совместными фотографиями и видео, выставляя на показ свою личную жизнь.