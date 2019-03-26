Вт, 26.03.2019
В Латвии, похоже, отношение к отсутствию автотрасс такое же, как к дурной погоде: не повезло, конечно, что так случилось, но как-нибудь переживем. Нам бы столичные дороги в порядок привести! Иван Пауков, комментатор TVNET
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Возлюбленная Кивичса не скрыла переживаний из-за результата теста на беременность

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На телеканале STV Pirmā! продолжается местное реалити-шоу "Kivičs. Pavisam privāti" ("Кивичс. Совершенно откровенно"). Главными героями в нём выступают самая скандальная пара местного шоу-бизнеса - музыкант Андрис Кивичс и известная дама Лиене Скулме. 

В новом выпуске популярного шоу парочка выяснила результаты теста на беременность. Реакция у обоих была разной. Какой? Смотрите на видео!

Напомним, пара заявила о своих отношениях в конце прошлого года - Кивичс на тот момент еще не был разведен с матерью своих детей Мадарой, однако начал совместную жизнь с Лиене.

Еще не оформлен развод, но Скулме уже позвала Кивича замуж>>>

С самого начала отношений горячая парочка активно делится совместными фотографиями и видео, выставляя на показ свою личную жизнь.

Эпатажный Кивичс за это время успел со многими рассориться и даже согласился на дуэль с одним из своих критиков. 

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