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Почти 90% подавшим декларации о доходах вернут переплаченный налог

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Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

К началу этой недели подано 543 553 декларации о доходах за 2018 год, сообщили агентству LETA в Службе госдоходов (СГД).

502 360 деклараций подано в электронном виде, 41 194 - в бумажном формате.

Подателям 486 838 или 89,6% деклараций из бюджета должна быть возвращена переплата подоходного налога с населения на общую сумму 91,54 млн евро.

Налоговый долг образовался у подателей 56 716 или 10,4% деклараций, его общая сумма - 6,22 млн евро.

Декларации о доходах за 2018 год СГД начала принимать 1 марта.

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