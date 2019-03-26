Почти 90% подавшим декларации о доходах вернут переплаченный налог

К началу этой недели подано 543 553 декларации о доходах за 2018 год, сообщили агентству LETA в Службе госдоходов (СГД).
502 360 деклараций подано в электронном виде, 41 194 - в бумажном формате.
Подателям 486 838 или 89,6% деклараций из бюджета должна быть возвращена переплата подоходного налога с населения на общую сумму 91,54 млн евро.
Налоговый долг образовался у подателей 56 716 или 10,4% деклараций, его общая сумма - 6,22 млн евро.
Декларации о доходах за 2018 год СГД начала принимать 1 марта.