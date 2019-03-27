Стиль гостей открытия RFW: латвийские модники показали себя - смотрите, кто и как!

Что-то не припоминается, чтобы на открытии Рижской недели моды у дверей выстраивалась такая очередь. Стильные дамочки в манто и явно "не из простого народа" предпочли даже оставаться в своих дорогих авто, пока толпа не рассосется.

Однако рассосалась эта самая толпа почитателей моды достаточно быстро, и уже внутри огромного помещения стало ясно, что места тут хватит всем - организаторы позаботились!

О первых дефиле - чуть позже.

А сначала были бокал коктейля, чмоки-чмоки с коллегами из фэшн-индустрии и просто давними друзьями, интересующимися модой, милые беседы, бесконечные селфи и позирование перед многочисленными фоторепортерами.

После модных показов гости продолжили развлекаться, получив возможность насладиться едой и напитками от Centrālais Gastro Tirgus в сопровождении ди-джея. Однако нас там уже не было - поспешили написать поскорее "по горячим следам" и поделиться кадрами, сделанными нашим замечательным фотографом Янисом Шкапарсом.