Ср, 27.03.2019
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Стиль гостей открытия RFW: латвийские модники показали себя - смотрите, кто и как!
У дверей столпотворение, а что за ними...

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RFW 1. dienas viesu stils

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Вечером 26 марта в новом фуд-корте Centrālais Gastro Tirgus состоялось официальное открытие юбилейной сессии RIGA FASHION WEEK, где  собрались известные в Латвии персоны, редакторы и журналисты модных глянцев, дизайнеры, блогеры и просто многочисленные модники и модницы страны.

Что-то не припоминается, чтобы на открытии Рижской недели моды у дверей выстраивалась такая очередь. Стильные дамочки в манто и явно "не из простого народа" предпочли даже оставаться в своих дорогих авто, пока толпа не рассосется.

Однако рассосалась эта самая толпа почитателей моды достаточно быстро, и уже внутри огромного помещения стало ясно, что места тут хватит всем - организаторы позаботились!

О первых дефиле - чуть позже.

А сначала были бокал коктейля, чмоки-чмоки с коллегами из фэшн-индустрии и просто давними друзьями, интересующимися модой, милые беседы, бесконечные селфи и позирование перед многочисленными фоторепортерами.

После модных показов гости продолжили развлекаться, получив возможность насладиться едой и напитками от Centrālais Gastro Tirgus в сопровождении ди-джея. Однако нас там уже не было - поспешили написать поскорее "по горячим следам" и поделиться кадрами, сделанными нашим замечательным фотографом Янисом Шкапарсом.

Если вы там были - ищите себя на фото. А если не были - смотрите, кто и в чем пришел!

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