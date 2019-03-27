Стиль гостей открытия RFW: латвийский модный бомонд - смотрите, кто и в чем!
Вечером 26 марта в новом фуд-корте Centrālais Gastro Tirgus состоялось официальное открытие юбилейной сессии RIGA FASHION WEEK, где собрались известные в Латвии персоны, редакторы и журналисты модных глянцев, дизайнеры, блогеры и просто многочисленные модники и модницы страны.
Что-то не припоминается, чтобы на открытии Рижской недели моды у дверей выстраивалась такая очередь. Стильные дамочки в манто и явно "не из простого народа" предпочли даже оставаться в своих дорогих авто, пока толпа не рассосется.
Однако рассосалась эта самая толпа почитателей моды достаточно быстро, и уже внутри огромного помещения стало ясно, что места тут хватит всем - организаторы позаботились!
О первых дефиле - чуть позже.
А сначала были бокал коктейля, чмоки-чмоки с коллегами из фэшн-индустрии и просто давними друзьями, интересующимися модой, милые беседы, бесконечные селфи и позирование перед многочисленными фоторепортерами.
После модных показов гости продолжили развлекаться, получив возможность насладиться едой и напитками от Centrālais Gastro Tirgus в сопровождении ди-джея. Однако нас там уже не было - поспешили написать поскорее "по горячим следам" и поделиться кадрами, сделанными нашим замечательным фотографом Янисом Шкапарсом.
Если вы там были - ищите себя на фото. А если не были - смотрите, кто и в чем пришел!