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Умер исполнитель роли графа Калиостро из "Формулы любви"

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Нодар Мгалоблишвили

ФОТО: кадр из фильма "Формула любви"

В возрасте 87 лет из жизни ушел грузинский актер Нодар Мгалоблишвили. Известность артист приобрел благодаря роли Джузеппе Калиостро в фильме Марка Захарова "Формула любви". Об этом сообщает Lenta.ru.

Согласно информации издания Lenta.ru Мгалоблишвили в знак протеста отказался принять в 2001 году "орден Чести" - одну из высших государственных наград Грузии.

Артист объяснил свой отказ тем, что был вынужден "обращаться за помощью к друзьям в России и просить их предоставить какую-нибудь роль в любом фильме, чтобы заработать немного денег". 

Кроме "Формулы любви" в фильмографии актера еще более 30 ролей.

В последний раз он снялся в сериале "Возмездие" 2011 года.

Ранее в Москве простились с Юлией Началовой.

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