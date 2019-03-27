Умер исполнитель роли графа Калиостро из "Формулы любви"

В возрасте 87 лет из жизни ушел грузинский актер Нодар Мгалоблишвили. Известность артист приобрел благодаря роли Джузеппе Калиостро в фильме Марка Захарова "Формула любви". Об этом сообщает Lenta.ru.
Согласно информации издания Lenta.ru Мгалоблишвили в знак протеста отказался принять в 2001 году "орден Чести" - одну из высших государственных наград Грузии.
Артист объяснил свой отказ тем, что был вынужден "обращаться за помощью к друзьям в России и просить их предоставить какую-нибудь роль в любом фильме, чтобы заработать немного денег".
Кроме "Формулы любви" в фильмографии актера еще более 30 ролей.
В последний раз он снялся в сериале "Возмездие" 2011 года.
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