Умер исполнитель роли графа Калиостро из "Формулы любви"

Согласно информации издания Lenta.ru Мгалоблишвили в знак протеста отказался принять в 2001 году "орден Чести" - одну из высших государственных наград Грузии.

Артист объяснил свой отказ тем, что был вынужден "обращаться за помощью к друзьям в России и просить их предоставить какую-нибудь роль в любом фильме, чтобы заработать немного денег".