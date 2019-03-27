"Продолжу ездить!" Пенсионерка сбила пешеходов, уехала и вину не признает

"Я езжу и продолжу ездить!" Так, посчитав решение суда о трех годах условного срока необоснованным, на судебном заседании заявила 83-летняя жительница волости Гудениеку, которая на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 80-летнюю кулдигчанку и еще одного мужчину, сообщает Latvijas Avīze.
12 июня 2018 года в Кулдиге ДТП вызвала женщина, более известная как хозяйка Эмилия Колна.
Газета описала судебное заседание, на котором рассматривалось дело Колны, как редко встречающееся событие.
"Редко проходят такие заседания, на которых, несмотря на реально произошедший драматизм, можно наблюдать как представление с увлекательными монологами, всплеском разнообразных эмоций, с занятным прологом, когда с опозданием в зал суда явилась сама обвиняемая со словами: "Я вам сейчас все расскажу!", и эпилогом с полицейской погоней", описывает заседание Latvijas Avīze.
На судебном заседании женщина не признала себя виновной, она утверждала, что обвинение безжалостно, и "из мухи сделали слона".
Однако пострадавшая - пенсионерка Мара - заявила на суде, что в день происшествия вместе с бывшим коллегой шла из магазина и на пешеходном переходе посмотрела в обе стороны, убедилась, что улицу можно пересекать. После чего больше ничего не помнит, она пришла в себя в больнице.
"Была в кровати месяц", - на суде заявила женщина.
"У меня до сих про проблемы с хождением, головокружение, болит рука. (..) Все иначе - я потеряла вкус, нюх, хуже стали слух и зрение, страшно садиться за руль, не могу больше танцевать", - рассказала пострадавшая.
Обвиняемая Колна отмечает, что только "легко зацепила пострадавшую зеркальцем и сбила" и выразила удивление тем, "что могли появиться такие травмы".
Друг пострадавшей на суде рассказал, что на пешеходном переходе ни одного автомобиля не было, и они вдвоем спокойно шли через дорогу. "Я шел на полшага впереди Мары. Был посреди улицы, когда услышал шум мотора - кажется, так звучит, когда путают педали тормоза и газа. Инстинктивно повернулся в сторону городской площади и ощутил этакую тьму, толкающую вперед", - сказал мужчина и добавил, что встал с асфальта "в каких семи метрах от пешеходного перехода".
Неподалеку в бессознательном состоянии лежала пострадавшая Мара.
Мужчина попросил прохожих вызвать скорую. Подошла старушка и сказала:
"Я извиняюсь, я вам за это заплачу!"
Через какое-то время дама вернулась, а некий молодой человек отдал Маре очки, а также банковские карты мужчины, которые до происшествия находились в его нагрудном кармане. Вместе с пострадавшей Марой мужчину увезли в больницу, но пострадавшим он быть отказался, хоть и болела рука, а нога на следующий день стала сине-черной.
В свою очередь Колна рассказала, что не убегала, а поехала за топливом. "Вы были таким злым... Я же предлагала помочь", - сказала на суде обвиняемая, добавив, что мужчина с женщиной разговаривали на пешеходном переходе, а она только "подъехала, практически остановившись".
"Мне стоило еще спросить - вы действительно будете переходить или мне еще подождать?", - выразила удивление женщина и пояснила, что хотела съездить за бензином и вернуться.
В свою очередь пострадавший рассказал, что вернуться Колну вынудил свидетель.
На суде мужчина рассказал, что ехал по улице и видел, что на асфальте лежит женщина, а другая садится в машину и уезжает. Мужчина понял, что она может быть виновницей аварии, последовал за ней, зашел на заправку, но Колна сказала, что справится сама. Мужчина рассказал, что нужно ехать обратно. Следовал за ней и передал нарушительницу полиции. Кроме того, он заметил, что лобовое стекло машины Колны было разбито.
Подобную версию как свидетельница на суде рассказала и другая водитель, ставшая свидетелем происшествия.
"Очень испугалась и даже закрыла глаза, так как казалось, что люди упадут на меня", - рассказала свидетельница.
Обвиняемая с показаниями не согласна. "Бампером подтолкнула мужчину. Вышла. Была взволнована до ужаса. Хотела помочь, но он меня грубо прогнал. Сказала, что поеду за топливом и вернусь, чтобы предстать перед полицией. Что еще нужно доказывать? Пострадавшие здоровы и вышли из больницы. Я их только толкнула, не могла такие тяжелые травмы нанести", - сказала Колна.
В свою очередь прокурор отметила, что Колна управляла автомобилем без прав и медицинской справки, кроме того, она покинула место происшествия. Обвиняемая уверяла, что "все сфабриковано", и не поверила признанию медэксперта о телесных повреждениях, нанесенных пострадавшей. "Это можно придумать", - на суде сказала обвиняемая.
Защитник пострадавшей отметил, что "обвиняемая демонстрирует судебный нигилизм, у нее нет никакой жалости к пострадавшей".
Колна, приговоренная к трем годам тюрьмы условно с лишением прав на пять лет, в своем последнем слове вину не признала и сказала, что судебная власть не может не дать ей опять сесть за руль и поехать домой.
"Я езжу и продолжу ездить! Или мне в землю лечь надо? Нет, мне надо жить и работать. Завтра поеду за семенами. За такой маленький проступок решение как за убийство!", - сказала Колна.
Сама обвиняемая на суде признала, что одним глазом почти ничего не видит, но все время продолжает ездить, "только никчемная полиция ее преследует".
По информации журналиста газеты,и после судебного заседания Колна действительно снова села за руль и уехала...