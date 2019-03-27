"Продолжу ездить!" Пенсионерка сбила пешеходов, уехала и вину не признает

12 июня 2018 года в Кулдиге ДТП вызвала женщина, более известная как хозяйка Эмилия Колна.

Газета описала судебное заседание, на котором рассматривалось дело Колны, как редко встречающееся событие.

"Редко проходят такие заседания, на которых, несмотря на реально произошедший драматизм, можно наблюдать как представление с увлекательными монологами, всплеском разнообразных эмоций, с занятным прологом, когда с опозданием в зал суда явилась сама обвиняемая со словами: "Я вам сейчас все расскажу!", и эпилогом с полицейской погоней", описывает заседание Latvijas Avīze.

На судебном заседании женщина не признала себя виновной, она утверждала, что обвинение безжалостно, и "из мухи сделали слона".

Однако пострадавшая - пенсионерка Мара - заявила на суде, что в день происшествия вместе с бывшим коллегой шла из магазина и на пешеходном переходе посмотрела в обе стороны, убедилась, что улицу можно пересекать. После чего больше ничего не помнит, она пришла в себя в больнице.

"Была в кровати месяц", - на суде заявила женщина.

"У меня до сих про проблемы с хождением, головокружение, болит рука. (..) Все иначе - я потеряла вкус, нюх, хуже стали слух и зрение, страшно садиться за руль, не могу больше танцевать", - рассказала пострадавшая.

Обвиняемая Колна отмечает, что только "легко зацепила пострадавшую зеркальцем и сбила" и выразила удивление тем, "что могли появиться такие травмы".

Друг пострадавшей на суде рассказал, что на пешеходном переходе ни одного автомобиля не было, и они вдвоем спокойно шли через дорогу. "Я шел на полшага впереди Мары. Был посреди улицы, когда услышал шум мотора - кажется, так звучит, когда путают педали тормоза и газа. Инстинктивно повернулся в сторону городской площади и ощутил этакую тьму, толкающую вперед", - сказал мужчина и добавил, что встал с асфальта "в каких семи метрах от пешеходного перехода".

Неподалеку в бессознательном состоянии лежала пострадавшая Мара.

Мужчина попросил прохожих вызвать скорую. Подошла старушка и сказала:

"Я извиняюсь, я вам за это заплачу!"

Через какое-то время дама вернулась, а некий молодой человек отдал Маре очки, а также банковские карты мужчины, которые до происшествия находились в его нагрудном кармане. Вместе с пострадавшей Марой мужчину увезли в больницу, но пострадавшим он быть отказался, хоть и болела рука, а нога на следующий день стала сине-черной.

В свою очередь Колна рассказала, что не убегала, а поехала за топливом. "Вы были таким злым... Я же предлагала помочь", - сказала на суде обвиняемая, добавив, что мужчина с женщиной разговаривали на пешеходном переходе, а она только "подъехала, практически остановившись".