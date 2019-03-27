Палате представителей США не удалось преодолеть вето Трампа

Палате представителей Конгрессе США, в котором доминируют демократы, во вторник не удалось преодолеть вето президента Дональда Трампа, которое он 15 марта наложил на резолюцию Конгресса по поводу объявленного им чрезвычайного положения на границе с Мексикой, сообщает АР.
Палата представителей за преодоление вето президента проголосовала 248 голосами за и 181 голосом против, но не хватило 38 голосов для необходимого большинства в две трети.
"Спасибо республиканцам Палаты представителей за БОЛЬШУЮ ПОБЕДУ на границе сегодня", - сообщил в Twitter Трамп.
"Сегодняшнее голосование просто подтвердило, что в Конгрессе демократы - партия открытых границ, наркотиков и преступности!"
За преодоление вето президента проголосовали все демократы, а в голосовании демократов поддержали лишь 14 республиканских конгрессменов.
Напомним, хозяин Белого дома в феврале объявил чрезвычайное положение, чтобы получить средства на строительство забора на границе с Мексикой, что он обещал во время своей предвыборной кампании.
Палата представителей 28 февраля приняла резолюцию об отмене чрезвычайного положения.
15 марта Трамп впервые использовал право вето президента, наложив вето на эту резолюцию, которую он назвал "безответственной".