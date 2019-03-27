Палате представителей США не удалось преодолеть вето Трампа

Палата представителей за преодоление вето президента проголосовала 248 голосами за и 181 голосом против, но не хватило 38 голосов для необходимого большинства в две трети.

"Спасибо республиканцам Палаты представителей за БОЛЬШУЮ ПОБЕДУ на границе сегодня", - сообщил в Twitter Трамп.

"Сегодняшнее голосование просто подтвердило, что в Конгрессе демократы - партия открытых границ, наркотиков и преступности!"

За преодоление вето президента проголосовали все демократы, а в голосовании демократов поддержали лишь 14 республиканских конгрессменов.

Напомним, хозяин Белого дома в феврале объявил чрезвычайное положение, чтобы получить средства на строительство забора на границе с Мексикой, что он обещал во время своей предвыборной кампании.

Палата представителей 28 февраля приняла резолюцию об отмене чрезвычайного положения.