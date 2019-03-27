СМИ: в эстонском Swedbank не выполнили обязательства по борьбе с отмыванием денег

По данным шведской общественной телевещательной организации SVT, составители внутреннего отчета Swedbank пришли к заключению, что в эстонском филиале банк в существенной степени не выполнил своих обязательств по борьбе с отмыванием денег.
Swedbank в свою очередь сообщил, что черновик отчета, с которым ознакомился телеканал SVT, добавлен к более широкому внешнему расследованию и также отправлен шведским властям, передает портал новостей вещания ERR со ссылкой на Reuters.
"Установлены масштабные нарушения при выполнении обязательств по борьбе с отмыванием денег в эстонском филиале Swedbank", - цитирует SVT резюме отчета, составленного норвежским адвокатом.
Телеканал SVT сообщил и о том, что Swedbank, в отношении которого шведская и эстонская финансовые инспекции ведут общее расследование, разговаривал с клиентами с высоким риском отмывания денег и не рапортовал о подозрительных сделках и деятельности.
Swedbank также заявил, что продолжает тщательно анализировать информацию и сотрудничает как с внешними партнерами, так и с властями.
Из-за подозрений Swedbank планирует дополнить свой совет еще одним членом. Десятым членом совета станет исполнительный директор Шведской ассоциации посредников на рынке ценных бумаг Керстин Херманссон.
На прошлой неделе исполнительный директор Swedbank Биргитте Боннесен также заявила, что решила создать в банке специальное подразделение по борьбе с отмыванием денег.