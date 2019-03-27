СМИ: в эстонском Swedbank не выполнили обязательства по борьбе с отмыванием денег

Swedbank в свою очередь сообщил, что черновик отчета, с которым ознакомился телеканал SVT, добавлен к более широкому внешнему расследованию и также отправлен шведским властям, передает портал новостей вещания ERR со ссылкой на Reuters.

"Установлены масштабные нарушения при выполнении обязательств по борьбе с отмыванием денег в эстонском филиале Swedbank", - цитирует SVT резюме отчета, составленного норвежским адвокатом.

Телеканал SVT сообщил и о том, что Swedbank, в отношении которого шведская и эстонская финансовые инспекции ведут общее расследование, разговаривал с клиентами с высоким риском отмывания денег и не рапортовал о подозрительных сделках и деятельности.

Swedbank также заявил, что продолжает тщательно анализировать информацию и сотрудничает как с внешними партнерами, так и с властями.

Из-за подозрений Swedbank планирует дополнить свой совет еще одним членом. Десятым членом совета станет исполнительный директор Шведской ассоциации посредников на рынке ценных бумаг Керстин Херманссон.