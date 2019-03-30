"Здесь для тебя места нет". Румынская семья в Великобритании

"Ты иностранка" сказала женщина Марии, которая находится на последних месяцах беременности, в приемном отделении больницы. "Здесь для тебя нет места".

Марию этот инцидент удивил. Несмотря на то, что в стране она прожила десять лет, до референдума с подобным сталкиваться не приходилось.

Однако после многочисленных кампаний Brexit, в которых проблема миграции сыграла важную роль, враждебность по отношению к гражданам Европейского Союза (ЕС) начала проявляться.

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В этом году 31-летняя Мария вместе с мужем и двумя маленькими детьми планируют покинуть Великобританию. Причиной такого решения стали ксенофобия и рост стоимости жизни в Лондоне.

"После Brexit мы отчетливо почувствовали атмосферу того, что нежеланны здесь", говорит девушка. "Не хочу, чтобы мои дети росли в такой среде".

Она обеспокоена тем, с каким отношением в школе придется столкнуться ее детям. В прошлом году какая-то женщина в парке публично унизила румынскую няню и ее двухлетнюю дочь, обвинив в воровстве.

Дальнейшее направление Brexit остается неясным. Политики рассматривают разные варианты, в том числе то, что выхода может и вообще не произойти. Однако многие европейцы уже "проголосовали", приняв решение уехать.

В течение года (до июня прошлого года), Великобританию покинули 145 000 граждан ЕС. Это на 18% больше, чем годом ранее. Более того, значительно уменьшилось число приезжающих в страну.

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Как Великобритания, так и страны ЕС предприняли некоторые шаги для обеспечения того, чтобы граждане стран могли продолжать жить и работать на выбранной земле и после Brexit.

Тем не менее, многие иммигранты из стран ЕС, особенно из бедных стран Восточной Европы, жалуются на то, что они все еще не чувствуют себя желанными в Великобритании.

Их обвиняют в том, что они лишают британцев рабочих мест (хотя уровень безработицы достиг самого низкого уровня за последние 40 лет) и являются бременем для служб здравоохранения.

Статистические данные утверждают, что в прошлом году число преступлений на почве ненависти в Британии увеличилось на одну пятую, достигнув рекордно высокого уровня. Считается, что Brexit является способствующим фактором.

Мария переехала в Великобританию в 2008 году, чтобы работать в сфере ухода. Она надеялась, что удастся накопить на машину, поэтому планировала здесь работать всего год. Однако позже познакомилась с будущим мужем - тоже румыном - и осталась на более длительный срок.

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В "хороший месяц" они могут отложить с зарплаты 500 евро, что помогает приблизиться к мечте о покупке дома в Румынии. Пара с двумя дочерьми живет в маленькой квартире-студии в Хампстеде, в Лондоне. Со своей старшей дочерью они спят в одной кровати, которая занимает большую часть миниатюрной квартиры.

"Это очень сложно. Если один ребенок плачет - сразу второй просыпается", - рассказывает Мария. "Гостей пригласить толком тоже не можешь, потому что места очень мало".

"Я думаю, что Brexit - это невменяемо", говорит Мария. "Не думаю, что они должны покинуть ЕС. Очень печально, что Brexit разрушает Британию".