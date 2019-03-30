"Здесь для тебя места нет". Румынская семья в Великобритании
Спустя несколько месяцев после референдума Brexit в 2016 году, Мария посетила больницу в Лондоне, где у кабинета врача ждала своей очереди. Пожилая британка сказала, чтобы та ехала обратно домой - в Румынию. Спустя десять лет проживания Мария планирует покинуть Великобританию, сообщает Reuters.
"Ты иностранка" сказала женщина Марии, которая находится на последних месяцах беременности, в приемном отделении больницы. "Здесь для тебя нет места".
Марию этот инцидент удивил. Несмотря на то, что в стране она прожила десять лет, до референдума с подобным сталкиваться не приходилось.
Однако после многочисленных кампаний Brexit, в которых проблема миграции сыграла важную роль, враждебность по отношению к гражданам Европейского Союза (ЕС) начала проявляться.
В этом году 31-летняя Мария вместе с мужем и двумя маленькими детьми планируют покинуть Великобританию. Причиной такого решения стали ксенофобия и рост стоимости жизни в Лондоне.
"После Brexit мы отчетливо почувствовали атмосферу того, что нежеланны здесь", говорит девушка. "Не хочу, чтобы мои дети росли в такой среде".
Она обеспокоена тем, с каким отношением в школе придется столкнуться ее детям. В прошлом году какая-то женщина в парке публично унизила румынскую няню и ее двухлетнюю дочь, обвинив в воровстве.
Дальнейшее направление Brexit остается неясным. Политики рассматривают разные варианты, в том числе то, что выхода может и вообще не произойти. Однако многие европейцы уже "проголосовали", приняв решение уехать.
В течение года (до июня прошлого года), Великобританию покинули 145 000 граждан ЕС. Это на 18% больше, чем годом ранее. Более того, значительно уменьшилось число приезжающих в страну.
Как Великобритания, так и страны ЕС предприняли некоторые шаги для обеспечения того, чтобы граждане стран могли продолжать жить и работать на выбранной земле и после Brexit.
Тем не менее, многие иммигранты из стран ЕС, особенно из бедных стран Восточной Европы, жалуются на то, что они все еще не чувствуют себя желанными в Великобритании.
Их обвиняют в том, что они лишают британцев рабочих мест (хотя уровень безработицы достиг самого низкого уровня за последние 40 лет) и являются бременем для служб здравоохранения.
Статистические данные утверждают, что в прошлом году число преступлений на почве ненависти в Британии увеличилось на одну пятую, достигнув рекордно высокого уровня. Считается, что Brexit является способствующим фактором.
Мария переехала в Великобританию в 2008 году, чтобы работать в сфере ухода. Она надеялась, что удастся накопить на машину, поэтому планировала здесь работать всего год. Однако позже познакомилась с будущим мужем - тоже румыном - и осталась на более длительный срок.
В "хороший месяц" они могут отложить с зарплаты 500 евро, что помогает приблизиться к мечте о покупке дома в Румынии. Пара с двумя дочерьми живет в маленькой квартире-студии в Хампстеде, в Лондоне. Со своей старшей дочерью они спят в одной кровати, которая занимает большую часть миниатюрной квартиры.
"Это очень сложно. Если один ребенок плачет - сразу второй просыпается", - рассказывает Мария. "Гостей пригласить толком тоже не можешь, потому что места очень мало".
"Я думаю, что Brexit - это невменяемо", говорит Мария. "Не думаю, что они должны покинуть ЕС. Очень печально, что Brexit разрушает Британию".
"На нас повлияла вся эта неопределенность. Непонятного так много, что мы просто хотим вернуться домой".