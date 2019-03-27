На таможне у гражданина России нашли 87,5 кг гашиша

Так, в марте был начат уголовный процесс по факту контрабанды особо опасно наркотика - гашиша в большом объеме.

Согласно информации СГД, во время таможенной проверки транспортного средства гражданина России возникли подозрения, что в автомобиле могут перевозить запрещенные вещества. Машина была направлена на углубленный таможенный контроль. Ее просканировали и проверили с помощью кинологов.

"В ходе контроля было констатировано, что в заднем амортизаторе спрятаны 17 упаковок в форме брикетов. Затем было обнаружено, что еще 63 брикета спрятаны под передними сидениями", проинформировала СГД.

Вещество передали на экспертизу. Было установлено, что найденное наркотическое вещество - гашиш.

Начат уголовный процесс. Водитель 1977 года рождения был задержан, к нему применена мера пресечения в виде ареста.