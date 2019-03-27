СМИ: через счета Swedbank в Литве могли поступать средства экс-главе штаба Трампа

Портал утверждает, что данные, собранные им и шведским телеканалом SVT, свидетельствуют о том, что миллионные средства направлялись компании, которая фигурирует в расследовании об уклонении П. Манафорта от уплаты налогов и сокрытии счетов за границей.

По данным портала, П. Манафорт в 2012 году получил на свой счет на Кипре почти миллион долларов от зарегистрированной в Соединенном Королевстве компании "Inlord Sales".

Портал утверждает, что на два счета "Inlord Sales" - один в Латвии и один в Литве - деньги поступили со счета действовавшей в Литве офшорной компании "Vega Holding". Последнюю связывают и с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

По информации SVT, связываемая с П. Манафортом компания получила от "Vega Holding" несколько десятков миллионов долларов.

Литовский счет, по данным "15min.lt", мог действовать в банке "Ukio bankas". На этот счет в 2011 году "Vega Holding" перевела 25,2 млн долларов.

"15min.lt" утверждает, что у офшорной компании "Vega Holding" был счет в литовском отделении Swedbank в течение десяти лет - с 2004 до 2014 года.