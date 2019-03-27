Ср, 27.03.2019
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СМИ: через счета Swedbank в Литве могли поступать средства экс-главе штаба Трампа

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Пол Манафорт

ФОТО: Reuters/ScanPix

Через счет в литовском отделении Swedbank могли поступать средства подозрительного происхождения компании, которую связывают с бывшим главой избирательного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, сообщил в среду портал "15min.lt".

Портал утверждает, что данные, собранные им и шведским телеканалом SVT, свидетельствуют о том, что миллионные средства направлялись компании, которая фигурирует в расследовании об уклонении П. Манафорта от уплаты налогов и сокрытии счетов за границей.

По данным портала, П. Манафорт в 2012 году получил на свой счет на Кипре почти миллион долларов от зарегистрированной в Соединенном Королевстве компании "Inlord Sales".

Портал утверждает, что на два счета "Inlord Sales" - один в Латвии и один в Литве - деньги поступили со счета действовавшей в Литве офшорной компании "Vega Holding". Последнюю связывают и с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

По информации SVT, связываемая с П. Манафортом компания получила от "Vega Holding" несколько десятков миллионов долларов.

Литовский счет, по данным "15min.lt", мог действовать в банке "Ukio bankas". На этот счет в 2011 году "Vega Holding" перевела 25,2 млн долларов.

"15min.lt" утверждает, что у офшорной компании "Vega Holding" был счет в литовском отделении Swedbank в течение десяти лет - с 2004 до 2014 года.

Swedbank не комментирует ситуацию, Банк Литвы придерживается позиции о том, что ни одна из 50 компаний, которые упоминаются в материалах SVT в качестве возможных инструментов отмывания денег, не были клиентами литовского подразделения Swedbank.

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