Ср, 27.03.2019
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"Прислал фото члена и предлагал интим". Футболистки обвинили тренера в домогательствах

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ФОТО: twitter.com/bazabazon

Футболистки женского дубля ЦСКА пожаловались на многолетние домогательства заместителя директора клуба Станислава Адылова и тренера Михаила Адылова, сообщает Telegram-канал Baza.

В данный момент известно о двух пострадавших футболистках 18 и 19 лет. По их словам, приставания со стороны Адыловых продолжались около двух лет, а на их жалобы никто не обращал внимания. Последней каплей, после которой футболистки обратились к руководству клуба, стало интимное фото полового члена, которое Адылов-тренер прислал одной из девушек.

Футболистки утверждают, что Адылов-старший предлагал им вступить с ним в половую связь со словами: "Если боишься за девственность - будет не больно и аккуратно". Девушки также заявляют, что своих "знаков внимания" Адыловы не стеснялись даже на тренировках - предлагали сделать массаж, начинали мять ягодицы и делали неприятные намёки.

Адыловы отрицают все обвинения, а интимное фото попало к девушкам в результате взлома страницы тренера в социальной сети.

"Я не знаю, откуда такая ситуация взялась и с чего всё это было взято. Ничего подобного не было. Мы им компрессы делали разогревающие. Никаких фотографий не присылали", - заявил тренер Михаил Адылов.

Спустя несколько часов после скандала, руководство клуба приняло решение уволить Адыловых из клуба. Кроме того, было направлено заявление в МВД Одинцовского района, к проверке подключился и Следственный комитет. Российский футбольный союз намерен провести собственное расследование произошедшего, сообщает Eurosport.ru.

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