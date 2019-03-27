"Прислал фото члена и предлагал интим". Футболистки обвинили тренера в домогательствах

Футболистки женского дубля ЦСКА пожаловались на многолетние домогательства заместителя директора клуба Станислава Адылова и тренера Михаила Адылова, сообщает Telegram-канал Baza.
В данный момент известно о двух пострадавших футболистках 18 и 19 лет. По их словам, приставания со стороны Адыловых продолжались около двух лет, а на их жалобы никто не обращал внимания. Последней каплей, после которой футболистки обратились к руководству клуба, стало интимное фото полового члена, которое Адылов-тренер прислал одной из девушек.
В домогательствах обвинили замдиректора СКА УОР Станислава Адылова и его сына — тренера Михаила Адылова. Как уверяют футболистки Виктория и Анна (имена изменены), Адылов-старший предлагал им интимную близость.— baza (@bazabazon) March 26, 2019
«Если боишься за девственность — будет небольно и аккуратно». pic.twitter.com/WxRFYe87TZ
Футболистки утверждают, что Адылов-старший предлагал им вступить с ним в половую связь со словами: "Если боишься за девственность - будет не больно и аккуратно". Девушки также заявляют, что своих "знаков внимания" Адыловы не стеснялись даже на тренировках - предлагали сделать массаж, начинали мять ягодицы и делали неприятные намёки.
Адыловы отрицают все обвинения, а интимное фото попало к девушкам в результате взлома страницы тренера в социальной сети.
"Я не знаю, откуда такая ситуация взялась и с чего всё это было взято. Ничего подобного не было. Мы им компрессы делали разогревающие. Никаких фотографий не присылали", - заявил тренер Михаил Адылов.
Тренер дубля женского ЦСКА Михаил Адылов поясняет за дикпик и странный массаж ягодиц.— baza (@bazabazon) March 26, 2019
Если кратко: массаж был разогревающий. А фото члена — вообще не знает, как попало к девочкам. Возможно, его страницу просто взломали.
Дикпик не мой, я просто разместил объяву. pic.twitter.com/L9tS85F0hR
Спустя несколько часов после скандала, руководство клуба приняло решение уволить Адыловых из клуба. Кроме того, было направлено заявление в МВД Одинцовского района, к проверке подключился и Следственный комитет. Российский футбольный союз намерен провести собственное расследование произошедшего, сообщает Eurosport.ru.