Ср, 27.03.2019
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Полиция просит помощи в розыске мужчины
Он подозревается в избиении

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ФОТО: Valsts policija

Госполиция разыскивает мужчину, который подозревается в нанесении телесных повреждений.

В октябре 2018 года около 3 часов ночи у бара на улице Элизабетес в Риге был избит мужчина. Начат уголовный процесс по статье за нанесение средних телесных повреждений. Данное изображение получено с камер видеонаблюдения: именно этот мужчина подозревается в избиении.

Ко всем, кто имеет информацию о его местонахождении или имеет другую полезную информацию по этому делу, просьба обращаться в полицию по телефонам 67086238, 110 или писать на э-майл irina.romanova@riga.vp.gov.lv.

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