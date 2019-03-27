Полиция просит помощи в розыске мужчины
Госполиция разыскивает мужчину, который подозревается в нанесении телесных повреждений.
В октябре 2018 года около 3 часов ночи у бара на улице Элизабетес в Риге был избит мужчина. Начат уголовный процесс по статье за нанесение средних телесных повреждений. Данное изображение получено с камер видеонаблюдения: именно этот мужчина подозревается в избиении.
Ко всем, кто имеет информацию о его местонахождении или имеет другую полезную информацию по этому делу, просьба обращаться в полицию по телефонам 67086238, 110 или писать на э-майл irina.romanova@riga.vp.gov.lv.