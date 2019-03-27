Первые показы RFW: дух свободы Public Makes Image и рок-н-ролл BLCV by Bulichev
На открытии 30-й Рижской недели моды накануне вечером, 26 марта, свои новые коллекции представили два латвийских бренда экспрессивной уличной моды - Public Makes Image и BLCV by Bulichev.
Новая осенне-зимняя коллекция Public Makes Image посвящена свободе образа мыслей и выражения, одним из проявлений которой является одежда свободного стиля.
Объемные худи, короткие топы и спортивные костюмы изготовлены из нейлона, кожи, хлопка денима и быстросохнущих материалов.
В коллекции преобладают металлические оттенки, а также ярко-желтый, оранжевый, бирюзовый, серый и пастельно-синий цвета. Ярко, зрелищно, авангардно!
Традиционно черпающий вдохновение в давно минувших эпохах дизайнер марки BLCV by Bulichev Илья Булычев
в новом осенне-зимнем сезоне создал коллекцию "Рокабилли" - ведь что если не старый добрый рок-н-ролл может быть ближе по духу к дениму.
Шиворот-навыворот, задом наперед, одно на другое... Настоящий модный рок-н-ролл!
ФОТОГАЛЕРЕЯ: Стиль гостей открытия 30-й Рижской недели моды