Ср, 27.03.2019
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Первые показы RFW: дух свободы Public Makes Image и рок-н-ролл BLCV by Bulichev
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ФОТО: Янис Шкапарс/TVNET

На открытии 30-й Рижской недели моды накануне вечером, 26 марта, свои новые коллекции представили два латвийских бренда экспрессивной уличной моды -  Public Makes Image и BLCV by Bulichev.

Новая осенне-зимняя коллекция Public Makes Image посвящена свободе образа мыслей и выражения, одним из проявлений которой является одежда свободного стиля.

Объемные худи, короткие топы и спортивные костюмы изготовлены из нейлона, кожи, хлопка денима и быстросохнущих материалов.

В коллекции преобладают металлические оттенки, а также ярко-желтый, оранжевый, бирюзовый, серый и пастельно-синий цвета. Ярко, зрелищно, авангардно!

Традиционно черпающий вдохновение в давно минувших эпохах дизайнер марки BLCV by Bulichev Илья Булычев

в новом осенне-зимнем сезоне создал коллекцию "Рокабилли" - ведь что если не старый добрый рок-н-ролл может быть ближе по духу к дениму.

Шиворот-навыворот, задом наперед, одно на другое... Настоящий модный рок-н-ролл!

 ФОТОГАЛЕРЕЯ: Стиль гостей открытия 30-й Рижской недели моды

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