У Макгрегора снова проблемы. Его обвиняют в изнасиловании

Авторитетное американское издание объявило об этом в тот же день, когда Макгрегор написал в своём Twitter, что собирается завершить карьеру в ММА.

Источники The New York Times утверждают, что обвинения против 30-летнего ирландца в декабре 2018 года выдвинула женщина, имя которой не раскрывается. Женщина заявила, что Макгрегор надругался над ней в дублинском отеле Beacon.

В январе Макгрегор был задержан для допроса, но вскоре отпущен. На данный момент ему не были предъявлены никакие обвинения, но расследование продолжается. The New York Times отмечает, что на данный момент никаких доказательств вины Макгрегора пока найдено не было.

Breaking News: Conor McGregor, the mixed martial arts star, is being investigated in Ireland over an accusation of sexual assault. He said he was retiring today. https://t.co/0VDV8FIlLQ — The New York Times (@nytimes) March 26, 2019

Ирландец далеко не в первый раз попадает в неприятные ситуации и становится объектом внимания полицейских. В прошлом году он вместе со своей командой атаковал автобус с бойцами UFC, в котором находился Хабиб Нурмагомедов.