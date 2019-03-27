Литовский суд заочно осудил экс-руководителей СССР по делу 13 января

Коллегия трех судей осудила 94-летнего Д. Язова на 10 лет лишения свободы.

Бывший глава Вильнюсского гарнизона Советской армии Владимир Усхопчик осужден на 14 лет лишения свободы, бывший офицер КГБ Михаил Головатов - на 12 лет лишения свободы.

Обвинения в осуществленной советской агрессии предъявлены 67-ми гражданам России, Белоруссии и Украины.

В первый час чтения приговора десяткам обвиняемых были оглашены сроки наказания от четырех до 12 лет.

Коллегия судила большинство обвиняемых заочно, перед судом предстали лишь два советских офицера, это граждане России - задержанный в Литве в 2014 году офицер Юрий Мель и проживающий в Вильнюсе Геннадий Иванов.

Приговор Ю. Мелю еще не оглашен. Это произойдет после перерыва в заседании.

Г. Иванов осужден на четыре года лишения свободы, он может находиться на свободе до вступления приговора в силу - в отношении его суд не назначал меру пресечения в виде ареста.

Приговор может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы.

Пострадавшими в деле признаны почти 700 человек, в качестве свидетелей была опрошена почти тысяча человек.

Россия отказалась сотрудничать с Литвой в расследовании этого дела и отклонила просьбу опросить бывшего главу СССР Михаила Горбачева.

По причине большого интереса в зал заседания суда были допущены лишь заранее зарегистрировавшиеся лица, поэтому российские дипломаты и часть журналистов оказались за дверьми.