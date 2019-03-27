Битва нарядов: королева Испании против первой леди Аргентины
Первая леди Аргентины Хулиана Авада принимала на днях в своей резиденции в Буэнос-Айресе испанскую королевскую чету. Истинное наслаждение видеть вместе элегантную супругу президента Аргентины Маурисио Макри и одну из икон стиля наших дней - королеву Испании Летицию. Кто же выглядит лучше?
Летиция появилась на торжественном приеме в лаконичном кремовом платье без рукавов от испанского бренда Pedro del Hierro. Первая леди Аргентины, в свою очередь, выбрала для этого случая струящееся темно-синее в светлую крапинку платье с v-образым вырезом.