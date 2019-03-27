Ср, 27.03.2019
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Битва нарядов: королева Испании против первой леди Аргентины
Кто кого?

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ФОТО: SIPA/Scanpix

Первая леди Аргентины Хулиана Авада принимала на днях в своей резиденции в Буэнос-Айресе испанскую королевскую чету. Истинное наслаждение видеть вместе элегантную супругу президента Аргентины Маурисио Макри и одну из икон стиля наших дней - королеву Испании Летицию. Кто же выглядит лучше?

Летиция появилась на торжественном приеме в лаконичном кремовом платье без рукавов от испанского бренда Pedro del Hierro. Первая леди Аргентины, в свою очередь, выбрала для этого случая струящееся темно-синее в светлую крапинку платье с v-образым вырезом.

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

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