Битва нарядов: королева Испании против первой леди Аргентины

Летиция появилась на торжественном приеме в лаконичном кремовом платье без рукавов от испанского бренда Pedro del Hierro. Первая леди Аргентины, в свою очередь, выбрала для этого случая струящееся темно-синее в светлую крапинку платье с v-образым вырезом.