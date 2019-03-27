В США экстренно сел Boeing 737 MAX: возникли технические проблемы

В тот момент в самолете пассажиров не было. Лайнер поднялся в воздух из аэропорта Орландо, чтобы отправиться в Викторвилл в Калифорнии, однако вскоре после взлета пилоты констатировали, что у одного из двигателей начались технические проблемы.

Авиакомпания Southwest планировала переправить самолет из Флориды в Калифорнию, однако сделать это не удалось, поэтому эксперты авиакомпании проведут оценку в Орландо.

Полеты пассажиров на Boeing 737 MAX были запрещены после двух авиакатастроф, произошедших с самолетами этой модели. В октябре 2018 года в авиакатастрофе в Индонезии погибли 189 человек, а 10 марта в Эфиопии - 157 человек.