Только банкомат! Luminor отказался от операций с наличными в клиентских центрах

"Становление нашего банка началось с больших изменений, которые и сейчас происходят почти каждый день, поскольку мы продвигаемся в направлении улучшения цифровых услуг и решений. Переход внесения и выдачи наличных на самообслуживание - один из элементов новой модели нашей деятельности и новой концепции сети отделений.

Нет причин для беспокойства, что наличные полностью исчезнут из клиентских центров. Просто вместо обслуживания за столом работником банка клиент сможет самостоятельно положить наличные на свой счёт или снять их со счёта через банкомат", - пояснила руководитель розничного банкинга "Luminor" Керли Габриловича.

"Переход на самообслуживание при операциях с наличными позволит нам ускорить обслуживание как клиентов, желающих внести или снять наличные, так и тех клиентов, которые пришли в центр с иными целями. Месторасположение ближайшего банкомата клиент может найти на нашем сайте.

Если понадобится помощь при пользовании банкоматами, находящимися как внутри центра, так и рядом с ней, наши работники всегда готовы помочь и проинструктировать клиента", - добавила Габриловича.