В Австралии мужчина купил два одинаковых лотерейных билета и выиграл миллионы

В Австралии мужчина выиграл в лотерею 46,6 миллионов австралийских долларов (29,4 миллиона евро), купив два одинаковых билета со счастливыми номерами, сообщает CNN.
Житель Мельбурна соответствующие числа в лотерее выбирает уже 30 лет, и наконец ему улыбнулась удача, сказано в сообщении организаторов австралийской лотереи Oz Lotto.
То, что его числа наконец выиграли, мужчина заметил вечером после работы в день розыгрыша.
Сначала он не мог поверить в случившееся и подумал, что ему показалось.
Последний джекпот лотереи Oz Lotto составлял 70 миллионов австралийских долларов (44,2 миллиона евро) - этот выигрыш был разделен между мужчиной из Мельбурна и игроком из Тасмании.