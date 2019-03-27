В Австралии мужчина купил два одинаковых лотерейных билета и выиграл миллионы

Житель Мельбурна соответствующие числа в лотерее выбирает уже 30 лет, и наконец ему улыбнулась удача, сказано в сообщении организаторов австралийской лотереи Oz Lotto.

То, что его числа наконец выиграли, мужчина заметил вечером после работы в день розыгрыша.

Сначала он не мог поверить в случившееся и подумал, что ему показалось.