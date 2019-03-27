Ср, 27.03.2019
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В Австралии мужчина купил два одинаковых лотерейных билета и выиграл миллионы

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ФОТО: Pixabay

В Австралии мужчина выиграл в лотерею 46,6 миллионов австралийских долларов (29,4 миллиона евро), купив два одинаковых билета со счастливыми номерами, сообщает CNN.

Житель Мельбурна соответствующие числа в лотерее выбирает уже 30 лет, и наконец ему улыбнулась удача, сказано в сообщении организаторов австралийской лотереи Oz Lotto.

То, что его числа наконец выиграли, мужчина заметил вечером после работы в день розыгрыша.

Сначала он не мог поверить в случившееся и подумал, что ему показалось.

Последний джекпот лотереи Oz Lotto составлял 70 миллионов австралийских долларов (44,2 миллиона евро) - этот выигрыш был разделен между мужчиной из Мельбурна и игроком из Тасмании.

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