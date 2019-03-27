Британский парламент ответил на петицию по Brexit, собравшую миллионы подписей

На прошлой неделе широко обсуждалась петиция противников Brexit на сайте парламента Великобритании, из-за которой на время была прервана работа парламента. До утра среды петицию подписали более 5,8 миллионов человек. Как установлено законом, во вторник правительство Великобритании ответило на петицию.
"Правительство не отменит 50 пункт [Лиссабонского договора]. Мы будем придерживаться результата референдума 2016 года и вместе с парламентом будем работать над соглашением, которое позволит покинуть Евросоюз", сообщили в правительстве.
"Отмена 50 пункта и сохранение места в Евросоюзе подорвало бы нашу демократию, а также доверие правительству миллионов избирателей", указано в сообщении.
"Правительство примет во внимание, что эту петицию подписало значительное число людей. Однако почти три четверти обладающих правом голоса в 2016 году на референдуме доверили, что их решение исполнится. Это правительство перед референдумом разослало письма всем домашним хозяйствам, пообещав, что исход референдума будет соблюден. 17,4 миллиона человек после этого проголосовали за выход из Европейского союза".
В сообщении также указано, что на всеобщих выборах в 2017 году более 80% избирателей проголосовали за партии, которые в своих программах обещали соблюсти итог референдума по Brexit.
Однако 1 апреля в Великобритании пройдут дебаты по поводу петиции, как того требует закон, когда петиция набирает определенное количество подписей.
Британским парламентарием придется дебатировать и по поводу петиции, набравшей 120 000 подписей, в которой указано требование провести новый референдум о выходе страны из ЕС. Еще одна петиция, в которой просят выход Великобритании из ЕС вне зависимости от того, будет ли достигнуто соглашение, набрала 140 000 подписей, сообщает The Guardian.