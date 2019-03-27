Британский парламент ответил на петицию по Brexit, собравшую миллионы подписей

"Правительство не отменит 50 пункт [Лиссабонского договора]. Мы будем придерживаться результата референдума 2016 года и вместе с парламентом будем работать над соглашением, которое позволит покинуть Евросоюз", сообщили в правительстве.

"Отмена 50 пункта и сохранение места в Евросоюзе подорвало бы нашу демократию, а также доверие правительству миллионов избирателей", указано в сообщении.

"Правительство примет во внимание, что эту петицию подписало значительное число людей. Однако почти три четверти обладающих правом голоса в 2016 году на референдуме доверили, что их решение исполнится. Это правительство перед референдумом разослало письма всем домашним хозяйствам, пообещав, что исход референдума будет соблюден. 17,4 миллиона человек после этого проголосовали за выход из Европейского союза".

В сообщении также указано, что на всеобщих выборах в 2017 году более 80% избирателей проголосовали за партии, которые в своих программах обещали соблюсти итог референдума по Brexit.

Однако 1 апреля в Великобритании пройдут дебаты по поводу петиции, как того требует закон, когда петиция набирает определенное количество подписей.