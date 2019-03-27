Божена Рынска дала интервью Собчак - о судах, попытке самоубийства и наследстве
Светская обозревательница Божена Рынска дала первое интервью после самоубийства супруга Игоря Малашенко, который был сооснователем телеканала НТВ. О своих чувствах она откровенно рассказала в беседе с журналисткой Ксенией Собчак.
Божена призналась, что Малашенко ей не оставил ничего.
У Рынской осталась только квартира на Патриарших прудах, а также квартира отца, которую она сдает.
Женщина призналась, что после своей смерти Игорь оставил завещание, но согласно документу все завещано лишь бывшей жене и детям.
Журналистка пояснила, что ей очень сложно говорить, так как у них были очень тесные и теплые отношения.
"Мы были пророщены друг в друга. У меня оторвали живую часть, а я очень сильно любила Игоря", - объяснила она.
Малашенко свое самоубийство в Испании задумывал примерно месяц. Он то брал, то сдавал билеты.
"Он задумывал это месяц...Первый раз, когда пошла атака - в ноябре, когда он просто превратился в "овощ" и не хотел лететь на суд в Америку", - вспоминает Божена.
Она объяснила, что давила на Малашенко. Настаивала на поездке. Этот суд по разделу имущества с бывшей женой Еленой Пивоваровой они выиграли.
"Еще в январе он задумал сбежать в Испанию. Самый тяжелый момент – это была атака, когда нас обвинили в растрате на полмиллиона.
И выяснилось, что дочь Игоря сняла много денег с карточки... Потрачено было примерно 25 тысяч долларов. Он написал письмо, но ему не ответили", - рассказала Божена.
Рынска объяснила, что именно она занималась всеми делами касательно суда. Это были сметы, расчеты, адвокаты.
Она была очень вымотана, и уже не могла в последние дни дать Игорю тот уют и тепло, которые ему было необходимо.
Она винит себя и не может пережить то, что не полетела сразу за ним в Испанию.
"Я готова все делать, чтобы все можно было вернуть", - плача сказала Божена.
Ксения Собчак спросила светскую обозревательницу про публикацию, в которой она написала "за чертой ничего нет". Действительно ли Божена пережила клиническую смерть. Рынска призналась, что хотела совершить самоубийство.
"Я увидела, что вокруг много таблеток. И подумала, что то быть может получиться уйти в одном гробу. Но не получилось...Там было столько всего. Там был годовой запас", - рассказала она Ксении.
Но родные и близкие Божены оказались рядом и спасли ее.
"Меня утром растормошили и повезли в реанимацию", - объяснила она.
Потом ее обследовал психиатр, пока были проблемы с доставкой тела Малашенко в Москву для похорон.
Плача журналистка призналась, что она "хотела и до сих пор хочет" уйти из жизни. Она хочет быть с Игорем.
"Ты говоришь квартира красивая, а я не вижу этой красоты...Я не чувствую вкуса продуктов. Я хочу к Игорю... Я не знаю как это переживать... Мы 8 лет как нитка с иголкой...Мы были как старосветские помещики", - объяснила Божена.
Вдова подчеркнула, что если у нее не получится с эмбрионами родить Игорю Малашенко наследника, то она простится с жизнью.
Напомним, 25 февраля стало известно, что Игорь Малашенко найден повешенным на своей вилле в Испании. Известно, что это было самоубийство.