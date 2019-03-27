Божена Рынска дала интервью Собчак - о судах, попытке самоубийства и наследстве

Божена призналась, что Малашенко ей не оставил ничего.

У Рынской осталась только квартира на Патриарших прудах, а также квартира отца, которую она сдает.

Женщина призналась, что после своей смерти Игорь оставил завещание, но согласно документу все завещано лишь бывшей жене и детям.

Божена Рынска ФОТО: скриншот видео с YouTube

Журналистка пояснила, что ей очень сложно говорить, так как у них были очень тесные и теплые отношения.

"Мы были пророщены друг в друга. У меня оторвали живую часть, а я очень сильно любила Игоря", - объяснила она.

Малашенко свое самоубийство в Испании задумывал примерно месяц. Он то брал, то сдавал билеты.

"Он задумывал это месяц...Первый раз, когда пошла атака - в ноябре, когда он просто превратился в "овощ" и не хотел лететь на суд в Америку", - вспоминает Божена.

Она объяснила, что давила на Малашенко. Настаивала на поездке. Этот суд по разделу имущества с бывшей женой Еленой Пивоваровой они выиграли.

Божена Рынска и Игорь Малашенко ФОТО: https://www.facebook.com/litalnynadonetz

"Еще в январе он задумал сбежать в Испанию. Самый тяжелый момент – это была атака, когда нас обвинили в растрате на полмиллиона.

И выяснилось, что дочь Игоря сняла много денег с карточки... Потрачено было примерно 25 тысяч долларов. Он написал письмо, но ему не ответили", - рассказала Божена.

Рынска объяснила, что именно она занималась всеми делами касательно суда. Это были сметы, расчеты, адвокаты.

Божена Рынска и Ксения Собчак ФОТО: скриншот с youtube.com

Она была очень вымотана, и уже не могла в последние дни дать Игорю тот уют и тепло, которые ему было необходимо.

Она винит себя и не может пережить то, что не полетела сразу за ним в Испанию.

"Я готова все делать, чтобы все можно было вернуть", - плача сказала Божена.

Божена Рынска и Ксения Собчак ФОТО: скриншот видео

Ксения Собчак спросила светскую обозревательницу про публикацию, в которой она написала "за чертой ничего нет". Действительно ли Божена пережила клиническую смерть. Рынска призналась, что хотела совершить самоубийство.

"Я увидела, что вокруг много таблеток. И подумала, что то быть может получиться уйти в одном гробу. Но не получилось...Там было столько всего. Там был годовой запас", - рассказала она Ксении.

Но родные и близкие Божены оказались рядом и спасли ее.

"Меня утром растормошили и повезли в реанимацию", - объяснила она.

Потом ее обследовал психиатр, пока были проблемы с доставкой тела Малашенко в Москву для похорон.

Плача журналистка призналась, что она "хотела и до сих пор хочет" уйти из жизни. Она хочет быть с Игорем.

"Ты говоришь квартира красивая, а я не вижу этой красоты...Я не чувствую вкуса продуктов. Я хочу к Игорю... Я не знаю как это переживать... Мы 8 лет как нитка с иголкой...Мы были как старосветские помещики", - объяснила Божена.

Вдова подчеркнула, что если у нее не получится с эмбрионами родить Игорю Малашенко наследника, то она простится с жизнью.