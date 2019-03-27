"Не появлялась три дня": сожитель сдал мать девочки-маугли

Она останется под стражей до 10 мая, прежде чем суд вынесет решение по вопросу о лишении ее родительских прав. В ходе расследования правоохранители выяснили новые подробности дела: трое суток за пятилетней девочкой никто не следил.

Как рассказала прокурор в ходе заседания, обвинение Ирине Гаращенко было предъявлено в середине марта — до этого времени она оставалась в статусе подозреваемой.

Сама подозреваемая на заседании не присутствовала и общалась с судьей по видеоконференцсвязи из женского СИЗО-6 УФСИН России. Кроме того, она также попросила «минимально ограничить присутствие журналистов на заседании, в том числе ради психологического состояния дочери».

Отмечается, что первое заседание Головинского суда, который рассмотрит вопрос о лишении Гращенко родительских прав, назначено на начало апреля.

Ранее следствие, выявило новые подробности в деле Ирина Гаращенко. Согласно показаниям сожителя женщины, она действительно оставляла ребенка без присмотра на несколько суток. «Следствием был допрошен ряд свидетелей, в том числе сожитель Гаращенко — Николаев. Свидетель показал, что с 7 по 10 марта она находилась с ним, в его квартире и у его тети, показания тети это также подтверждают.

Также были рассмотрены видеозаписи с места проживания Гаращенко, подтвердилась информация, что с 7 по 10 марта она отсутствовала в квартире, и ребенок находился дома один», — сообщила прокурор.

Напомним, в начале марта сотрудники МВД Москвы обнаружили пятилетнюю девочку, которая находилась одна в заваленной хламом и мусором московской квартире без еды и воды. На тот момент ребенок уже был сильно истощен, а украшение, которое было у нее на шее, вросло в кожу.

По данным СМИ, у найденной девочки отсутствовали социальные навыки: она не могла разговаривать и отказывалась идти на контакт. Позже ребенка отправили в Детскую клиническую больницу им. Башляевой, где спустя несколько дней она начала общаться с людьми, смеяться, играть с куклами и самостоятельно есть. «Трудно сказать, как долго ей не занимались, но то, что в последнее время она была без внимания родителей и близких, — это совершенно очевидно. Я думаю, что навыки такие, конечно, были, они не могут развиться за два-четыре дня, но они были на какое-то время забыты», — сообщал главврач больницы им. Башляевой Исмаил Османов.

Сама мать девочки списала ее проблемы с социализацией на стресс. По словам Гаращенко, девочка замолчала, потому что «просто испугалась, когда увидела, как 15 человек ломают дверь». Она также уточнила, что за ее ребенком регулярно присматривала няня. Однако это заявление противоречит предыдущему заявлению Гаращенко о том, что она воспитывала дочь без чьей-либо помощи.

Гаращенко также объяснила и захламленность квартиры, в которой она жила с дочерью. «Мы вместе с моим близким другом собирались разменять ее на две — одну оформить на дочку, а во второй собирались жить сами», — сказала мать.