"Пусть такие катастрофы не обрушатся ни на кого в этом мире"

"Когда начался дождь, никто не думал, что может существовать такая опасность", - рассказал порталу TVNET Бабак, родившийся и выросший в Ширазе - регионе, наиболее пострадавшем от наводнения. Согласно последней информации, там в наводнениях погибли 19 человек, еще почти 100 пострадали.

Шираз - пятый по числу жителей город в Иране. Люди не были готовы, что наводнения такого размера могут произойти в столь плотно застроенном месте. "Я ехал по одной из главных улиц и видел, что в очень короткое время все изменилось. Дождь не казался необычным, однако собралось большое количество воды. Когда вернулся домой, увидел, что друзья в интернете опубликовали сумасшедшее видео новостей, но сам я тогда еще не мог в это поверить", - вспоминает Бабак.

Видео свидетеля: Наводнения в Иране

Самый тяжелый этап наводнения продолжался примерно 20 минут, оставив за собой большие разрушения. Бабак был в поле после того, как самое трагичное осталось за спиной, поэтому ему ничего не угрожало.

Хоть и стали появляться новые фотографии и видео, атмосфера в регионе стала гораздо мрачнее, когда оказалось, что утонул молодой человек. Местные жители и предприятия предлагали помощь всем, кому она необходима.

"Мой друг врач. Он с женой дежурил в своем кабинете, готовый помочь в случае необходимости", - сказал свидетель. "Однако и они были вовлечены во всеобщий хаос".

"Находящиеся на месте люди давали все, что могли - одежду, полотенца, воду, фрукты. Пытались успокоить остальных и помогали связаться с семьей, тянули автомобили, охраняли вещи", - отмечает он.

Помогали и другие - владельцы жилищ предлагали пострадавшим бесплатный кров, дверь открыли и ближайшие гостиницы. Свои услуги бесплатно предлагали поставщики услуг, к примеру, мастерские по ремонту телефонов и автомобилей.

"Мой город известен тем, что заботится о людях и любезно принимает гостей", - рассказал Бабак.

Иранец указывает, что самая ужасная ситуация была у исторических ворот Корана, которые находятся между двух гор с широким проходом посредине. В этом месте много людей и машин даже поздней ночью, а из-за активного движения там часто возникают пробки. "Большинство погибло в раздавленных стихией машинах или от утопления", - говорит Бабак.

В спасательных работах принимали участие спасательные службы, полиция и армия Ирана с транспортом наподобие танков, который может передвигаться как по земле, так и по воде.

Борьба с наводнениями продолжалась два дня. Во второй день люди были куда более внимательными, поэтому погибших после первого дня не было, рассказывает Бабак.

Сейчас небо над Ширазом ясное, нет ни одного дождевого облака. "Сейчас все снова встало на нормальные рельсы", - сообщил очевидец. У многих машин за стеклами видны сообщения - благодарности жителям Шираза.

"Пусть хранит вас Господь", - говорит Бабак. "Я хотел бы, чтобы такие катастрофы не обрушались ни на одного человека в мире".

Галерея: Наводнение в Иране

Согласно информации СМИ, невиданно большие наводнения унесли жизнь 21 человека. В городе Ширазе в наводнениях погибли 19 человек, еще 98 пострадали. Один человек погиб в провинции Керманшах, еще один - в Луристане. Всего повреждения получили минимум 110 человек.