В Риге полиция "накрыла" нелегальную заправку, изъято 770 литров дизтоплива
Госполиция в Риге обнаружила нелегальную заправочную станцию. Владельцам грозит штраф в 700 евро и конфискация имущества.
В момент прибытия стражей порядка на Катлакална правонарушитель как раз заправлял машину клиента топливом. При проверке у него не нашлось документов о происхождении данной заправки.
Полицейские изъяли в общей сложности 770 литров дизельного топлива, а также записи, где велась "черная бухгалтерия", насос и заправочный пистолет.
В административном порядке задержан мужчина 1976 года рождения, который уже ранее попадал в поле зрения полиции за подобные нарушения.
После проведения экспертизы топливо будет сдано на утилизацию.