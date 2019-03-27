Ср, 27.03.2019
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В Риге полиция "накрыла" нелегальную заправку, изъято 770 литров дизтоплива
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ФОТО: Valsts policija

Госполиция в Риге обнаружила нелегальную заправочную станцию. Владельцам грозит штраф в 700 евро и конфискация имущества.

В момент прибытия стражей порядка на Катлакална правонарушитель как раз заправлял машину клиента топливом. При проверке у него не нашлось документов о происхождении данной заправки.

Полицейские изъяли в общей сложности 770 литров дизельного топлива, а также записи, где велась "черная бухгалтерия", насос и заправочный пистолет.

В административном порядке задержан мужчина 1976 года рождения, который уже ранее попадал в поле зрения полиции за подобные нарушения.

После проведения экспертизы топливо будет сдано на утилизацию.

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