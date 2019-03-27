После долгих споров РД приняла решение о ликвидации игорных залов в Риге

Оппозиционные депутаты заявили, что предложение о закрытии игорных залов является предвыборным трюком накануне выборов в Европарламент, потому что год назад то же самое предлагала Новая консервативная партия, но коалиция единогласно отклонила это предложение.

Коалиция со своей стороны упрекнула оппозиционные партии в том, что их представители долгое время на государственном уровне не делали ничего, чтобы помочь самоуправлениям в борьбе с игорными залами.

Как пояснил глава юридического департамента Янис Лиепиньш, в момент, когда самоуправление примет решение о ликвидации конкретного игорного зала, предприятию будет дано пять лет, чтобы его закрыть. Это означает, что полностью ликвидированы игорные залы в Риге будут не ранее 2024 года.