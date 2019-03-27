Винькеле: на содержание нынешней сети больниц "не хватит всех денег мира"

Министр здравоохранения Илзе Винькеле считает, что в Латвии сеть больниц могла бы состоять из трех университетских, четырех региональных и остальных больниц более низкого уровня. Об этом она сообщила сегодня на заседании комиссии Сейма по социальным делам и труду.
Сейчас сеть больниц состоит из 39 больниц, разделенных на пять уровней.
На самом высоком, пятом, уровне находятся три крупнейшие больницы - Рижская Восточная клиническая университетская больница, Клиническая университетская больница Паула Страдиньша и Детская клиническая университетская больница. На четвертом уровне действуют семь региональных больниц, на третьем - еще семь больниц, на втором - четыре, на первом - шесть больниц. Есть еще три специализированные больницы пятого уровня и девять специализированных лечебных заведений.
С 1 апреля больницы должны начать оказывать услуги в соответствии со своими уровнями, но Винькеле опасается, что отдельные больницы выбрали слишком высокий уровень и не смогут обеспечить обещанные услуги.
На содержание нынешней сети больниц "не хватит всех денег мира", считает она.