Видео: водитель за три минуты успел нарушить почти все правила дорожного движения

В понедельник чуть после полудня участковые полицейские Нарвского отделения полиции заметили в центре Нарвы микромобиль, который совершил запрещенный маневр и создал опасную ситуацию. Участковые полицейские последовали за автомобилем и подали ему несколько раз сигнал к остановке, но водитель это проигнорировал и продолжил движение, чем поставил в опасность пешеходов и другие транспортные средства. Водитель микромобиля приехал к себе во двор и скрылся дома.

Так как он не открыл дверь, то полицейские подразделения быстрого реагирования зашли в квартиру через окно, задержали нарушителя и доставили его в отделение полиции.

Нарушителем оказался местный 56-летний житель, ранее неоднократно нарушавший Закон о дорожном движении.

"За три минуты нарушитель успел нарушить почти все правила дорожного движения: он ехал по встречной полосе, на красный свет, создал большое количество опасных ситуаций, не говоря о попытке скрыться от полиции, – сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин. – Полицейские приняли решение не применять принудительную остановку в центре Нарвы, где в это время было много людей, чтобы не поставить в опасность других участников дорожного движения".

Наролин сказал, что у задержанного 14 действующих наказаний, из них 11 касаются дорожного движения. Последнее наказание он получил за вождение в состоянии опьянения, за что он был наказан лишением водительских прав на девять месяцев.

Поэтому он использовал микромобиль, для управления которым действующий закон о дорожном движении не требует наличие прав категории "В".

„Мы видим, что денежные штрафы и даже лишение прав не оказывают на него должного действия. Назначенные злостному нарушителю штрафы до сих пор не оплачены. Поэтому я ходатайствовал в суде об аресте, чтобы удалить его с наших дорог по крайней мере на некоторое время", – сказал Дмитрий Наролин.