Открывается фотовыставка, посвященная юбилейному сезону Рижской недели моды
В честь юбилейного 30-го сезона Рижской недели моды создана фотовыставка, в которой нашли отображение наиболее значимые события индустрии моды Латвии в период после восстановления независимости. Часть снимков экспозиции гости RIGA FASHION WEEK смогут осмотреть в период с 28 по 30 марта в гостинице Radisson Blu Hotel Latvija. В полном объеме выставка будет представлена с 17 до 29 мая в т/ц Galerija Centrs на ул. Ридзенес.
Упорство и желание творить позволили латвийским дизайнерам громко заявить о себе миру. Эта положительная тенденция способствовала проведению Рижской недели моды, которая открыла возможности для местных дизайнеров продемонстрировать свои достижения на международном рынке.
На протяжении многих десятилетий представители Рижского дома моделей и журнала "Ригас модес" старались освещать модные тенденции за "железным занавесом". После восстановления независимости произошло несколько значимых, получивший широкий резонанс событий, в свою очередь,
в 2004 году Балтийская федерация моды возобновила традицию проведения модных показов на регулярной основе, учредив Рижскую неделю моды, или RIGA FASHION WEEK.
Так, в Риге, которая является столицей моды Прибалтики, стали появляться и развиваться местные дизайнерские марки.
Цель выставки - с помощью фотографий и рассказов "погрузить" посетителей в закулисье латвийской индустрии моды, познакомить с дизайнерами и их творчеством,
а также продемонстрировать наряды, которые являются образцом характерного латвийского стиля и формируют отличительный образ латвийской индустрии моды на международном уровне.
Снимки дополнены короткими рассказами дизайнеров, повествующих о достигнутых целях, тенденциях и профессиональном росте. В текстах особое внимание уделяется значимости модной фотографии и специфике моды в контексте искусства.
В рамках экспозиции будут представлены как фотографии с Рижских недель моды, так и множество снимков из личных архивов дизайнеров.
Выставка пройдет при сотрудничестве с т/ц Galerija Centrs и будет реализована благодаря поддержке Государственного Фонда культурного капитала. Куратор выставки - дизайнер и продюсер Анете Агнета Кришьянова.