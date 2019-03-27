Открывается фотовыставка, посвященная юбилейному сезону Рижской недели моды

Упорство и желание творить позволили латвийским дизайнерам громко заявить о себе миру. Эта положительная тенденция способствовала проведению Рижской недели моды, которая открыла возможности для местных дизайнеров продемонстрировать свои достижения на международном рынке.

На протяжении многих десятилетий представители Рижского дома моделей и журнала "Ригас модес" старались освещать модные тенденции за "железным занавесом". После восстановления независимости произошло несколько значимых, получивший широкий резонанс событий, в свою очередь,

в 2004 году Балтийская федерация моды возобновила традицию проведения модных показов на регулярной основе, учредив Рижскую неделю моды, или RIGA FASHION WEEK.

Так, в Риге, которая является столицей моды Прибалтики, стали появляться и развиваться местные дизайнерские марки.

MareunRols (2007 г.) ФОТО: Пресс-фото

Gints Bude (2004 г.) ФОТО: Пресс-фото

Цель выставки - с помощью фотографий и рассказов "погрузить" посетителей в закулисье латвийской индустрии моды, познакомить с дизайнерами и их творчеством,

а также продемонстрировать наряды, которые являются образцом характерного латвийского стиля и формируют отличительный образ латвийской индустрии моды на международном уровне.

Agnese Narnicka - Hupnosis Fashion (2008 г.) ФОТО: Пресс-фото

Elita Patmalniece (2007 г.) ФОТО: Пресс-фото

Снимки дополнены короткими рассказами дизайнеров, повествующих о достигнутых целях, тенденциях и профессиональном росте. В текстах особое внимание уделяется значимости модной фотографии и специфике моды в контексте искусства.

В рамках экспозиции будут представлены как фотографии с Рижских недель моды, так и множество снимков из личных архивов дизайнеров.

Выставка пройдет при сотрудничестве с т/ц Galerija Centrs и будет реализована благодаря поддержке Государственного Фонда культурного капитала. Куратор выставки - дизайнер и продюсер Анете Агнета Кришьянова.

Līga Banga (2006 г.) ФОТО: Пресс-фото