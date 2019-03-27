Мелбардис официально признан олимпийским чемпионом Сочи

Золотые медали в соревнованиях четверок получат также члены экипажа Мелбардиса Даумант Дрейшкенс, Янис Стренга и Арвис Вилкасте, а Дрейшкенс получит и бронзовую медаль за соревнования двоек.

Изменение результатов Олимпиады связано с дисквалификацией и аннулированием результатов российских спортсменов Александра Зубкова и Александра Касьянова.

Первоначально латвийские спортсмены были вторыми в соревнованиях четверок и четвертыми в соревнованиях двоек.