Ср, 27.03.2019
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Мелбардис официально признан олимпийским чемпионом Сочи

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Оскар Мелбардис

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

Международный Олимпийский комитет (МОК) официально утвердил результаты Олимпиады в Сочи - латвийский бобслеист Оскар Мелбардис получит золотую медаль в соревнованиях четверок и бронзовую в соревнованиях двоек, сообщил Латвийский Олимпийский комитет (ЛОК).

Золотые медали в соревнованиях четверок получат также члены экипажа Мелбардиса Даумант Дрейшкенс, Янис Стренга и Арвис Вилкасте, а Дрейшкенс получит и бронзовую медаль за соревнования двоек.

Изменение результатов Олимпиады связано с дисквалификацией и аннулированием результатов российских спортсменов Александра Зубкова и Александра Касьянова.

Первоначально латвийские спортсмены были вторыми в соревнованиях четверок и четвертыми в соревнованиях двоек.

До мая новые чемпионы должны дать ответ, где и как они хотят получитьт свои медали.

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