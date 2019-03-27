Мелбардис официально признан олимпийским чемпионом Сочи

Международный Олимпийский комитет (МОК) официально утвердил результаты Олимпиады в Сочи - латвийский бобслеист Оскар Мелбардис получит золотую медаль в соревнованиях четверок и бронзовую в соревнованиях двоек, сообщил Латвийский Олимпийский комитет (ЛОК).
Золотые медали в соревнованиях четверок получат также члены экипажа Мелбардиса Даумант Дрейшкенс, Янис Стренга и Арвис Вилкасте, а Дрейшкенс получит и бронзовую медаль за соревнования двоек.
Изменение результатов Олимпиады связано с дисквалификацией и аннулированием результатов российских спортсменов Александра Зубкова и Александра Касьянова.
Первоначально латвийские спортсмены были вторыми в соревнованиях четверок и четвертыми в соревнованиях двоек.
До мая новые чемпионы должны дать ответ, где и как они хотят получитьт свои медали.