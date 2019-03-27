Ср, 27.03.2019
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В Италии предоставят гражданство двум подросткам, которые помогли предотвратить теракт

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ФОТО: AP/Scanpix

Италия предоставит гражданство двум детям, которые помогли предотвратить теракт, сообщает BBC.

20 марта в Италии мужчина угнал и поджёг школьный автобус, где находились более 50 детей. В их числе находились 13-летний Рами Шехата и 12-летний Адам Эль Хамам.

Малчикам во время происшествия удалось скрыть мобильные телефоны и позвонить в полицию.

Глава МВД Италии Маттео Сальвини сообщил, что Рами и Адаму будут присвоены гражданские паспорта, однако не члены их семей. Сообщается, что семьи мальчиков родом из Египта и Марокко.

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