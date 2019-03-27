В Италии предоставят гражданство двум подросткам, которые помогли предотвратить теракт

20 марта в Италии мужчина угнал и поджёг школьный автобус, где находились более 50 детей. В их числе находились 13-летний Рами Шехата и 12-летний Адам Эль Хамам.

Малчикам во время происшествия удалось скрыть мобильные телефоны и позвонить в полицию.