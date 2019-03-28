В Латвии появится одежда любимого бренда шведской королевской семьи

Известный своим высоким качеством, оригинальными фасонами и инновационным дизайном бренд Panos Emporio устроил на шведском рынке настоящую модную революцию, а инновационные мужские плавки бренда совсем недавно удостоились Шведской дизайнерской премии. Помимо пляжно-купальной одежды в ассортименте бренда также платки, украшения и произведенная в Швеции косметика.

Существованием бренд обязан Паносу Пападопулосу - греку по происхождению, который в 70-х годах был вынужден покинуть родную страну из-за своих политических взглядов.

Пападопулос заметил, что представленная на шведском рынке купальная одежда вовсе не украшает местных женщин, и в 1986 году запустил собственную коллекцию купальников, размеры, фасоны и дизайн которых были разработаны специально для скандинавских женщин.

Сегодня Panos Emporio является ведущим шведским брендом пляжно-купальной одежды, а его годовой оборот на одном только местном рынке превышает 135 миллионов шведских крон.

Продукция Panos Emporio представлена также в Германии, Франции, Испании, Австралии и Дубае.

Дизайн, который дарит уверенность

За 33-летнюю историю бренд Panos Emporio обзавелся немалым числом поклонников из числа знаменитостей -

в купальниках шведского дизайна были замечены, в частности, Кейт Мосс, Виктория Сильвстедт и звезда "Спасателей Малибу" Трейси Бингэм.

Бренд Panos Emporio также любим членами шведской королевской семьи.

Партнер Syversen AS Ханс Эрик Сюверсен утверждает, что создатель бренда Панос Пападопулос произвел на компанию впечатление в первую очередь своей энергией и вовлеченностью: "Он не просто умеет создавать именно то, что нужно жителям Северных стран, но и сумел популяризовать свой бренд за пределами страны".

Панос Пападопулос продолжит отвечать в Panos Emporio за дизайн и инновации. Дизайнер рассказал, что он понимает связанные с семейным брендом Syversen цели и то, к чему стремится компания.

"Я хочу, чтобы в лучшие моменты своей жизни - на пляже, в отпуске или на террасе - женщины и мужчины чувствовали себя легко и свободно.