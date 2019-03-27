Названы 5 малоизвестных симптомов повышенного сахара в крови

На страницах издания Express специалисты перечислили несколько симптомов повышенного сахара в крови, о которых многие не знают.

Говоря о повышении сахара в крови и диабете, обычно называют такие симптомы, как чувство сильной жажды, усталость, незаживающие раны.

Действительно, эти маркеры отражают негативные процессы в организме. Но теперь медики решили обратить внимание на малоизвестные симптомы, которые часто остаются незамеченными.

Нехарактерная бессонница. Человек может чувствовать сонливость и усталость, но засыпание оказывается настоящей проблемой. При этом нередки явления ночной потливости и ярких сновидений.

Потемнение кожи. Специалисты советуют обращать внимание на зону подмышек и коленей. По их словам, потемнение кожи на этих участках связано с развитием резистентности к инсулину.

Туман в глазах. Зрение, которое ухудшается, становится словно затуманенным, также может сигналить о повышении сахара в крови, в особенности если еще припухают веки.

Сухая кожа. При развитии диабета на фоне повышенного сахара меняется состояние кожи.

Из-за нарушенного кровоснабжения она теряет упругость, а также становится склонной к пересушиванию, зудит и шелушится.

Особенно сильно сохнут слизистые оболочки и волосистая часть головы. Нередко развиваются грибковые поражения.