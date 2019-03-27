Названы 5 малоизвестных симптомов повышенного сахара в крови
При повышенном сахаре в крови может неожиданно возникнуть бессонница, и это не единственный малоизвестный признак данного нарушения.
На страницах издания Express специалисты перечислили несколько симптомов повышенного сахара в крови, о которых многие не знают.
Говоря о повышении сахара в крови и диабете, обычно называют такие симптомы, как чувство сильной жажды, усталость, незаживающие раны.
Действительно, эти маркеры отражают негативные процессы в организме. Но теперь медики решили обратить внимание на малоизвестные симптомы, которые часто остаются незамеченными.
Нехарактерная бессонница. Человек может чувствовать сонливость и усталость, но засыпание оказывается настоящей проблемой. При этом нередки явления ночной потливости и ярких сновидений.
Потемнение кожи. Специалисты советуют обращать внимание на зону подмышек и коленей. По их словам, потемнение кожи на этих участках связано с развитием резистентности к инсулину.
Туман в глазах. Зрение, которое ухудшается, становится словно затуманенным, также может сигналить о повышении сахара в крови, в особенности если еще припухают веки.
Сухая кожа. При развитии диабета на фоне повышенного сахара меняется состояние кожи.
Из-за нарушенного кровоснабжения она теряет упругость, а также становится склонной к пересушиванию, зудит и шелушится.
Особенно сильно сохнут слизистые оболочки и волосистая часть головы. Нередко развиваются грибковые поражения.
Половая дисфункция. Высокий уровень сахара вызывает половую дисфункцию как у мужчин, так и у женщин - это связано с повреждением кровеносных сосудов и нервов.