Минфин: с закрытием в Латвии игорных залов бюджет потеряет 36,6 млн евро

Минфин проанализировал информацию о закрытии игорных залов везде, кроме четырех- и пятизвездочных гостиниц, не только в Риге, но по всей Латвии.

36,6 млн евро - это отрицательное фискальное влияние только от неполученного налога на азартные игры. Отрицательное влияние на государственный бюджет составит 27,45 млн евро, на бюджеты самоуправлений - 9,15 млн евро, указали в Минфине.

Уменьшатся также поступления от пошлин. В 2018 году 320 игорных залов заплатили за лицензии 4500 евро каждый. Эти поступления создают отрицательное фискальное влияние в размере еще 1,44 млн евро.

Минфин призвал учитывать и другие налоги. Во всех лицензированных игорных заведениях в 2018 году работало 4830 человек. Некоторые из них работают с интерактивными азартными играми, так что запрет игорных залов прямо на этих людей не повлияет.

Организаторы азартных игр в 2018 году уплатили налогов на рабочую силу на 22,9 млн евро, налог на прибыль предприятий составил 5,8 млн евро, НДС - 5,5 млн евро. Все эти налоги поступили в государственный бюджет.