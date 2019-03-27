LTV7: Cкандал в детском саду Maziņš ES, ребенка на прогулке воспитатель тащит по земле

В прошлом году из этого детского сада ушла 2-летняя девочка, чью пропажу воспитатели даже не заметили.

Частный детский сад Maziņš ES находится на первом этаже жилого дома на улице Дунтес, 28. Местные жители рассказывают — здесь часто слышен детский плач.

"Все маленькие, все плачут. Я начала смотреть, чего они плачут. Он идёт без головного убора, маленький детёныш, ему и двух лет явно нет. Второго тащат по земле как игрушку. Потом положили, потом взяли, тряхнули. Потащили дальше. Тут уже терпение заканчивается, когда ты видишь как над маленькими детьми так, можно сказать, издеваются", - рассказывает Ольга.

У женщины в руках оказался телефон. Происходящее она засняла на видео, которое потом отправила в общий чат дома. Там новость о произошедшем вызвало бурную реакцию. В итоге видео дошло и до мамы ребёнка, которого воспитательница тащит по земле. Оказалось, для малыша это был первый день в детском саду.

Утром родители предупредили воспитателей, что ребёнок впервые будет с чужими людьми. И оставили свои номера телефонов — на всякий случай. Около полудня ребёнка уже забрали домой. Тогда мама ещё не подозревала, что произошло буквально часом ранее.

Работница детского сада, которая видна на видео, сегодня днём написала объяснительную и заявление об уходе. Она рассказала, что ребёнок лежал на полу и она подняла его. "Ну надо этих детей как-то до площадки довести. Надо всем дойти обязательно. А он не хочет. Он не привык. Не идёт. Ну что делать", - говорит воспитатель.

Член правления детского сада Maziņš ES Яна Якушенко уже проинформировала родителей о случившемся. Завтра уволенную воспитательницу заменит другой сотрудник. Последуют ли какие-то санкции против женщины — пока неизвестно.