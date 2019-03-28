Шик и блеск латвийской Премии в области моды: лауреаты VS гости - кто стильнее?
27 марта в Риге, в новой гостинице Wellton Riverside SPA Hotel, прошла торжественная церемония вручения ежегодной Премии в области моды и стиля, присуждаемой наиболее успешным профессионалам фэшн-индустрии Латвии по итогам их достижений за прошедший год.
Это мероприятие проводится уже в 14-й раз, премии вручались в 14 номинациях, и членов жюри было тоже 14. К этой магической цифре остается добавить еще и то, что
именно в этот день отмечала свой день рождения главный организатор грандиозного праздника - президент Балтийской федерации моды Елена Страхова.
Вела церемонию обворожительная Ева Адамс.
О тех, кто удостоился главных наград и за что именно, мы расскажем чуть позже.
А пока предлагаем вашему вниманию две фотогалереи. Оцените и сравните стиль лауреатов и гостей мероприятия, собравшего весь цвет латвийской индустрии моды!