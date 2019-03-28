Шик и блеск латвийской Премии в области моды: лауреаты VS гости - кто стильнее?

Это мероприятие проводится уже в 14-й раз, премии вручались в 14 номинациях, и членов жюри было тоже 14. К этой магической цифре остается добавить еще и то, что

именно в этот день отмечала свой день рождения главный организатор грандиозного праздника - президент Балтийской федерации моды Елена Страхова.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Вела церемонию обворожительная Ева Адамс.

ФОТО: Jānis Škapars / TVNET

О тех, кто удостоился главных наград и за что именно, мы расскажем чуть позже.