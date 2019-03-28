Выяснилось, почему Малахов напал на экс-участницу "Дом-2"

Бывшая участница программы "Дом-2" Нонна Щукина обратилась к адвокату Александру Трещеву после того, как, по ее словам, произошел конфликт с Малаховым. На своей странице в Instaggram Трещев разметил видеообращение Нонны.

Поклонники не сомневаются уверены, что это лишь попытки пиара.

Сообщается, что на днях Щукина снималась в "непростом эфире" шоу Андрея Малахова.

"После съемки программы Андрей Малахов вместе со своими сотрудниками потребовал, чтобы мы прошли за кулисы, аргументируя это тем, что я хочу сорвать дальнейший съемочный процесс",

- сказала Нонна.

По словам Трещева, Щукина была на шоу в качестве массовки.

Но Малахов принял ее за работницу одного из некоего федеральных каналов. Ведущий решил, что она записывает шоу на мобильный, чтобы опубликовать его до официального эфира.

"Посчитал, что они хотели сорвать программу. Программа для него шла не очень просто.

Это стало основанием. У них пытались отобрать телефоны. Посмотреть, записывали они там что-то или не записывали.