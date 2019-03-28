Каждый "сходит с ума" по-своему: гороскоп весеннего обострения

Овен

В соответствии с классикой жанра с наступлением весны Овны бросаются во всевозможные любовные авантюры. Вне зависимости от пола, возраста и семейного положения они начинают ухаживать за понравившимися людьми или принимать их ухаживания.

И что особенно интересно - представители этого знака не ограничиваются одним партнером, а готовы флиртовать и соблазнять каждого, кто их заинтересует.

Все это нередко приводит к изменам, а значит - к выяснению отношений, разводам и расставаниям. Пройдет время, и Овны, оглянувшись назад, с недоумением подумают: что за безумие творилось с ними весной?

Телец

Представители данного знака обеими руками держатся за свою стабильность и не намерены ничего менять в своей жизни. Но с приходом весны все меняется!

Тельцы вдруг начинают бунтовать: обвиняют любимых в отсутствии взаимности, друзей - в корыстных поступках, требуют от начальника повысить зарплату.

Впервые столкнувшись с таким состоянием "тихони" Тельца многие обижаются, но близкие знают, что это всего лишь весеннее обострение. Подопечные Венеры не решатся совершить и десятой доли того, о чем так грозно заявляют, а когда придут в себя, сами испугаются своих заявлений.

Близнецы

Близнецы способны на безумные поступки независимо от времени года. Но весной они просто "идут вразнос". Их начинают непреодолимо манить ночные увеселительные заведения,

они могут устроить безумный шопинг или записаться на йогу, отправиться в поход на Эльбрус или развестись из-за банального пустяка.

Нельзя предсказать, какое именно безумство совершит представитель стихии Воздуха на этот раз, но в том, что он несказанно удивит вас весной - даже не сомневайтесь! Сами же Близнецы и не заметят обострения, ведь подобное поведение для этих людей норма.

Рак

У Раков весна ассоциируется с обновлением. Это значит, что с первыми теплыми деньками представители данного знака Зодиака

начинают суетиться, пытаясь успеть буквально все - похудеть к лету, достроить дом, засадить огород, заняться собственным здоровьем, слетать на отдых и т. д.

Раки суетятся, пытаясь преуспеть во всем, но в итоге недостаток денег и отсутствие времени мешают им осуществить хотя бы что-то одно. А с течением времени у управляемых Луной людей и вовсе пропадает азарт к переменам. Они успокаиваются и живут себе тихонько до следующей весны.

Лев

Весеннее обострение затрагивает всех без исключения, в том числе и Львов.

Они обожают, когда ими восхищаются, а потому весна для них - повод еще раз заявить о себе. Вот только для этого нужно заниматься собой.