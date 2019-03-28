Каждый "сходит с ума" по-своему: гороскоп весеннего обострения
Наступила весна, а значит - со дня на день начнется весеннее обострение. Каждый, наверное, слышал, как сходят с ума мартовские коты в ожидании своих кошечек? С людьми происходит примерно то же самое. Только каждый человек с наступлением весны "сходит с ума" по-своему. Как именно? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо заглянуть в гороскоп.
Овен
В соответствии с классикой жанра с наступлением весны Овны бросаются во всевозможные любовные авантюры. Вне зависимости от пола, возраста и семейного положения они начинают ухаживать за понравившимися людьми или принимать их ухаживания.
И что особенно интересно - представители этого знака не ограничиваются одним партнером, а готовы флиртовать и соблазнять каждого, кто их заинтересует.
Все это нередко приводит к изменам, а значит - к выяснению отношений, разводам и расставаниям. Пройдет время, и Овны, оглянувшись назад, с недоумением подумают: что за безумие творилось с ними весной?
Телец
Представители данного знака обеими руками держатся за свою стабильность и не намерены ничего менять в своей жизни. Но с приходом весны все меняется!
Тельцы вдруг начинают бунтовать: обвиняют любимых в отсутствии взаимности, друзей - в корыстных поступках, требуют от начальника повысить зарплату.
Впервые столкнувшись с таким состоянием "тихони" Тельца многие обижаются, но близкие знают, что это всего лишь весеннее обострение. Подопечные Венеры не решатся совершить и десятой доли того, о чем так грозно заявляют, а когда придут в себя, сами испугаются своих заявлений.
Близнецы
Близнецы способны на безумные поступки независимо от времени года. Но весной они просто "идут вразнос". Их начинают непреодолимо манить ночные увеселительные заведения,
они могут устроить безумный шопинг или записаться на йогу, отправиться в поход на Эльбрус или развестись из-за банального пустяка.
Нельзя предсказать, какое именно безумство совершит представитель стихии Воздуха на этот раз, но в том, что он несказанно удивит вас весной - даже не сомневайтесь! Сами же Близнецы и не заметят обострения, ведь подобное поведение для этих людей норма.
Рак
У Раков весна ассоциируется с обновлением. Это значит, что с первыми теплыми деньками представители данного знака Зодиака
начинают суетиться, пытаясь успеть буквально все - похудеть к лету, достроить дом, засадить огород, заняться собственным здоровьем, слетать на отдых и т. д.
Раки суетятся, пытаясь преуспеть во всем, но в итоге недостаток денег и отсутствие времени мешают им осуществить хотя бы что-то одно. А с течением времени у управляемых Луной людей и вовсе пропадает азарт к переменам. Они успокаиваются и живут себе тихонько до следующей весны.
Лев
Весеннее обострение затрагивает всех без исключения, в том числе и Львов.
Они обожают, когда ими восхищаются, а потому весна для них - повод еще раз заявить о себе. Вот только для этого нужно заниматься собой.
Для Львиц это период безудержных трат на покупку королевских нарядов, в которых эти леди будут блистать на вечеринках и званых вечерах. А вот мужчины-Львы с приходом весны отправляются в спортзал, где начинают с остервенением "тягать железо" в надежде заиметь красивое подкаченное тело. Как вариант - весной Львы заявляют о себе, выпуская новые фильмы, театральные постановки или снимаясь в новых шоу.
Дева
Девы хотели бы с приходом весны что-то поменять в своей жизни, расслабиться и пожить для себя, да только все это фантазии.
Подопечные Венеры в который раз обещают себе собраться с подружками и "оторваться" на дискотеке или отправиться с друзьями на рыбалку, но все это совершенно невозможно,
ведь график Девы расписан буквально по минутам. Им нужно всех проверить, везде навести порядок, за всеми поухаживать и каждому дать ценный совет. Единственное безумство, которое представители данного знака могут совершить весной, - взвалить на себя еще больше ответственности, чтобы на протяжении оставшегося года жаловаться всем и каждому на свою занятость.
Весы
У Весов с первой капелью начинает петь душа. Эти люди сбрасывают с себя сонные оковы зимы и просто расцветают, желая подарить себя всему миру.
Подопечных Венеры охватывает приступ альтруизма - им хочется быть полезными буквально всем и каждого окружить своей искренней любовью и помощью.
Неудивительно, что эти волшебные люди приходят в себя только тогда, когда их оберут до нитки или воспользуются их наивностью в корыстных целях. В этом случае душевный порыв Весов пресечется - они пообещают себе быть мудрее и научиться разбираться в людях. Но это только до следующей весны.
Скорпион
Пока кокетливые барышни с приходом весны выставляют напоказ свои прелести, а мужчины заглядываются на красивые женские ножки, представители этого знакаЗодиака начинают поддаваться паранойе.
Особенно это заметно по женатым и замужним Скорпионам. Они так боятся узнать о том, что им изменили, что начинают буквально следить за своими вторыми половинками.
Изучение содержимого сумочки, копание в телефоне и социальных сетях, постоянные допросы и даже слежка становятся для Скорпиона нормой. Для Скорпиона, но не для его любимого человека, а потому такое обострение может грозить расставанием.
Стрелец
На Стрельцов весна действует как ядерный взрыв. Вот только неизвестно, взрыв уничтожит их прошлое, открыв дорогу в счастливое будущее, или разрушит настоящую жизнь? Как только первые теплые лучи солнца упадут на землю,
одни Стрельцы воспрянут духом, соберутся в путешествие, даже если им грозит увольнение с работы, и будут абсолютно счастливы. А вот другие впадут в депрессию
и начнут искать спасение в алкоголе, так как совершенно не находят себя в этом мире. Пройдет совсем немного времени, и все у них нормализуется, ведь это просто весна.
Козерог
Для Козерога самое важное - хорошо устроиться в жизни и всем себя обеспечить. С наступлением весны это желание усиливается многократно. Эти люди, будто пробудившись ото сна, начинают активно искать себе подходящего партнера или достойную работу, способную их обеспечить. Как правило,
такие активные поиски ничем не заканчиваются, но благодаря весеннему обострению Козероги покидают свое жилище и чаще появляются на публике, больше общаются с новыми людьми.
В будущем это может принести неплохие дивиденды подопечным Сатурна. Можно сказать, что это одно из наиболее продуктивных и полезных обострений, которые случаются со знаками Зодиака.
Водолей
Водолеи и в спокойные месяцы слывут не самыми предсказуемыми людьми, а с наступлением весны в них и вовсе вселяется дух безумия. Они восстают против всего света и начинают идти против течения.
Выражается это в разрыве старых связей или в решении бросить дело, которому Водолей посвятил последние несколько лет своей жизни.
Представители стихии Воздуха попросту противопоставляют себя миру, а потому, когда все влюбляются, они дают обет целомудрия. Как вариант- именно весной Водолей может развестись или бросить человека, с которым собирался идти по жизни рука об руку. Вот только весна скоро пройдет, а Водолей уже никогда не поменяет своего решения.
Рыбы
Для Рыб весна - период меланхолии и грусти об утраченных возможностях. На весну выпадает их день рождения, а значит - это еще один повод погрустить о том, как быстро бежит время и как мало Рыбы успели осуществить из задуманного. К слову,
период грусти для подопечных Нептуна - это еще и уловка. Представители данного знака хотят, чтобы им посочувствовали, пожалели, а лучше - помогли решить все их проблемы.
И что самое интересное, нередко такая "рыбалка" заканчивается для Рыб очень удачно. Неожиданным образом именно весной им может повстречаться человек, который возьмет на себя опеку над ними.
Подготовлено по материалам Клубер.