Палата общин отвергла все восемь вариантов Brexit

27 марта парламент Великобритании проголосовал против всех восьми вариантов действий в отношении Brexit, сообщает BBC.
Целью этих альтернатив было преодоление тупика в соглашении о выходе Британии из Европейского Союза (ЕС).
Среди сценариев были варианты от решительного и быстрого разрыва с ЕС до отмены Brexit.
Ни один из восьми сценариев не получил поддержки большинства.
Самую большую поддержку получил вариант с предложением о том, чтобы вынести любое соглашение с ЕС на референдум (268 голосов) и о таможенном союзе с ЕС (264 голоса).
Парламент планирует сократить количество сценариев и первого апреля провести новое голосование.
ЕС на прошлой неделе дал Британии отсрочку - до 12 апреля, чтобы за это время она смогла решить, на каких условиях и когда хочет выходить.