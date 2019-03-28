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Палата общин отвергла все восемь вариантов Brexit

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ФОТО: EPA/Scanpix

27 марта парламент Великобритании проголосовал против всех восьми вариантов действий в отношении Brexit, сообщает BBC.

Целью этих альтернатив было преодоление тупика в соглашении о выходе Британии из Европейского Союза (ЕС).

Среди сценариев были варианты от решительного и быстрого разрыва с ЕС до отмены Brexit.

Ни один из восьми сценариев не получил поддержки большинства.

Самую большую поддержку получил вариант с предложением о том, чтобы вынести любое соглашение с ЕС на референдум (268 голосов) и о таможенном союзе с ЕС (264 голоса).

Парламент планирует сократить количество сценариев и первого апреля провести новое голосование.

ЕС на прошлой неделе дал Британии отсрочку - до 12 апреля, чтобы за это время она смогла решить, на каких условиях и когда хочет выходить.

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