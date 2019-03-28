Чт, 28.03.2019
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  • СМИ: Ушаков может стать первым председателем РД, отправленным в отставку за правонарушения

СМИ: Ушаков может стать первым председателем РД, отправленным в отставку за правонарушения

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Нил Ушаков

ФОТО: LETA

Уголовный процесс о возможной коррупции в закупках муниципального предприятия Rīgas satiksme, отставка вице-мэра Риги Андриса Америкса, обыски в рабочем кабинете и дома у мэра Нила Ушакова - в последние месяцы бури основательно потрепали корабль Рижской думы, пишет журнал Ir.

Мэр Риги Нил Ушаков уже объявил, что покидает капитанский мостик и будет баллотироваться на выборах в Европарламент, пишет журнал. 

Однако, возможно, он потеряет должность раньше и станет первым председателем столичной думы, отправленным в отставку за правонарушения.

21 марта Министерство охраны среды и регионального развития, возглавляемое бывшим оппозиционным депутатом Рижской думы Юрисом Пуце, направило Ушакову письмо с просьбой разъяснить 12 возможных нарушений, свидетельствующих о том, что мэр не выполняет установленные законом обязанности. Ответ Ушаков должен дать до 28 марта, и если он будет неубедительным, министр будет вправе отстранить мэра от выполнения служебных обязанностей.

В этом случае у Ушакова будет 30 дней на обжалование этого решения. 

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