СМИ: Ушаков может стать первым председателем РД, отправленным в отставку за правонарушения

Мэр Риги Нил Ушаков уже объявил, что покидает капитанский мостик и будет баллотироваться на выборах в Европарламент, пишет журнал.

Однако, возможно, он потеряет должность раньше и станет первым председателем столичной думы, отправленным в отставку за правонарушения.

21 марта Министерство охраны среды и регионального развития, возглавляемое бывшим оппозиционным депутатом Рижской думы Юрисом Пуце, направило Ушакову письмо с просьбой разъяснить 12 возможных нарушений, свидетельствующих о том, что мэр не выполняет установленные законом обязанности. Ответ Ушаков должен дать до 28 марта, и если он будет неубедительным, министр будет вправе отстранить мэра от выполнения служебных обязанностей.