В Скривери под поезд попал 27-летний парень

В конце прошлой недели у ж/д станции Скривери под поезд попал 27-летний парень.
Это был один из жителей поселка. Как сообщает программа Degpunktā, это очередная трагическая история о невнимательности.
По словам местных жителей, молодой человек возвращался вечером с работы и слушал музыку в наушниках в тот момент, когда переходил рельсы. Позже, возле его тела действительно были найдены наушники.
Однако многие не понимают, как парень в сумерках не заметил яркий свет фонарей приближающегося поезда.
"Они же все в наушниках, все спешат жить!", - сокрушается жительница Скривери, которая лично знала погибшего.