В Скривери под поезд попал 27-летний парень

Это был один из жителей поселка. Как сообщает программа Degpunktā, это очередная трагическая история о невнимательности.

По словам местных жителей, молодой человек возвращался вечером с работы и слушал музыку в наушниках в тот момент, когда переходил рельсы. Позже, возле его тела действительно были найдены наушники.

Однако многие не понимают, как парень в сумерках не заметил яркий свет фонарей приближающегося поезда.