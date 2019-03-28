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В Скривери под поезд попал 27-летний парень

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В конце прошлой недели у ж/д станции Скривери под поезд попал 27-летний парень.

Это был один из жителей поселка. Как сообщает программа Degpunktā, это очередная трагическая история о невнимательности.

По словам местных жителей, молодой человек возвращался вечером с работы и слушал музыку в наушниках в тот момент, когда переходил рельсы. Позже, возле его тела действительно были найдены наушники.

Однако многие не понимают, как парень в сумерках не заметил яркий свет фонарей приближающегося поезда.

"Они же все в наушниках, все спешат жить!", - сокрушается жительница Скривери, которая лично знала погибшего.

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